"Liberi": ottimismo, speranza e allegria con una scatenata Sandra Milo

Presentato a Venezia il trailer della pellicola di Fabrizio Maria Cortese in uscita il 29 ottobre: un cast corale in cui spicca l'attrice musa di Fellini e Rossellini. "Un film sulla voglia di vivere e di non arrendersi, anche nei momenti peggiori"

Un film allegro, ottimista, divertente su un tema universale a qualsiasi età: la libertà. "Free - Liberi" di Fabrizio Maria Cortese racconta la vita di un gruppo di anziani che scappano da una casa di riposo per accompagnare nel Salento la loro amica Mirna, in cerca del grande amore della sua vita, Dragomir (Antonio Catania), un ex criminale di guerra nascosto da anni in Puglia e nel frattempo diventato "buono". Un cast corale, da Enzo Salvi a Corinne Clery, da Ivano Marescotti a Tullio Solenghi, in cui spicca nel ruolo della protagonista una scatenata Sandra Milo, più in forma che mai nella sua ennesima partecipazione al Festival.