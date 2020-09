Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 5 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 5 settembre, in TV su Sky. Commedie, thriller e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film horror da vedere stasera in TV

47 metri - Uncaged, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

La pellicola è il sequel del film del 2017 47 metri. Per sfuggire a un branco di grandi squali bianchi, quattro ragazzi si immergono in un labirinto sottomarino fatto di caverne e tunnel. Intanto la scorta di ossigeno inizia a diminuire.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Martin Eden, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film del 2019 diretto da Pietro Marcello, liberamente tratto dall'omonimo romanzo del 1909 scritto da Jack London. Luca Marinelli è Martin Eden, giovane marinaio di modeste origini, venuto a contatto con il mondo della borghesia napoletana, che decide di studiare e diventare uno scrittore.

Film d'animazione da vedere stasera in TV

Minions, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

I minions esistono da sempre ed hanno un unico scopo nella vita: servire il padrone più cattivo al mondo.

Film commedie da vedere stasera in TV

10 giorni senza mamma, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini. Carlo, responsabile delle risorse umane di una catena di supermercati, non è mai a casa. Un giorno però si ritrova improvvisamente a gestire i tre figli da solo quando la moglie, esausta e frustrata, parte per una vacanza a Cuba in compagnia della sorella.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Hancock, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Con Will Smith e Charlize Theron. John Hancock è un supereroe alcolizzato affetto da amnesia. Un giorno scopre che c'è un'altra persona con i suoi stessi poteri, Mary. John si innamora di lei ma scoprirà ben presto che il loro è un amore impossibile.

Aquaman, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Film basato sul personaggio di Aquaman della DC Comics. Atlantide è un regno sottomarino governato da Orm, un re assetato di potere. Questi intende conquistare il mondo, ma sulla propria strada trova Aquaman.

Film thriller da vedere stasera in TV

L'infernale Quinlan, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film del 1958 scritto, diretto e interpretato da Orson Welles. L'agente messicano Vargas deve indagare sulla morte di un facoltoso imprenditore con il capitano della polizia americano Quinlan. Quando le prove sembrano incolpare quest'ultimo, la famiglia Vargas è messa a dura prova.

Godzilla, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Reboot della serie cinematografica con protagonista Godzilla. A Tokyo, l'ennesima scossa sismica provoca un grave incidente all'interno di una centrale nucleare durante il quale perde la vita la moglie di Joe Brody. L'uomo non si darà pace fino a che non avrà scoperto le ragioni del disastro.

Film commedie da vedere stasera in TV

Balle spaziali, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Film parodia del 1987 prodotto, interpretato e diretto da Mel Brooks. Una guerra fra due pianeti scoppia a causa della scarsità di aria respirabile; la prima a farne le spese è la principessa Vespa del pianeta Druidia.

Stage Beauty, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Nella Londra del 1600 l'attrice di teatro più famosa era un uomo: Edward Ned Kynaston. Con l'ascesa al trono di Carlo I viene abolita la legge che vietava alle donne di esibirsi in teatro e Kynaston inizia a riflettere sulla propria identità.

Tuttapposto, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Con Roberto Lipari, Luca Zingaretti e Monica Guerritore. Roberto è lo studente di un ateneo in cui i docenti vendono esami e assumono solo amici e parenti. Il ragazzo decide allora di combattere questo sistema di raccomandazioni.

Giovani, carini e disoccupati, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Film del 1994, debutto alla regia di Ben Stiller. Storia di quattro amici alle prese con la vita di tutti i giorni e con le difficoltà nel trovare un lavoro.

Tu la conosci Claudia?, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Film del 2004 diretto da Massimo Venier, con Aldo, Giovanni e Giacomo e Paola Cortellesi. Un divertente gioco di equivoci che ruota attorno a Claudia, moglie di Giovanni.

Film storici da vedere stasera in TV

Colonia, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Cile, 1973. Nel paese è in atto il colpo di Stato contro il Generale Pinochet. Lena e Daniel, fidanzati tedeschi, vengono divisi a forza. Lui viene sequestrato dalla polizia segreta e lei inizia la sua disperata ricerca.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Vita segreta di Maria Capasso, ore 21:15 su Sky Cinema per te

Luisa Ranieri è Maria Capasso, una giovane donna che resta vedova e senza mezzi economici. Si innamorerà poi di Gennaro, trafficante di droga, che la trasformerà in una criminale senza scrupoli.

I programmi in chiaro

Seat Music Awards 2020, ore 20:40 su Rai 1

Seconda serata di musica condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Il crudele volto dell'inganno, ore 21:05 su Rai 2

Thriller. Blair è vittima di un complotto architettato dal marito. Tutto la porta a credere di aver ucciso la figlia durante un incidente stradale. La donna però non ci crede e inizia ad indagare.

Hostiles - Ostili, ore 21:30 su Rai 3

Con Christian Bale e Rosamund Pike. Nel 1892, un capitano dell'esercito statunitense accompagna un capo Cheyenne e la sua famiglia nella loro riserva. Per sopravvivere alle avversità dovranno trovare il modo di collaborare.

La scuola più bella del mondo, ore 21:21 su Canale 5

Commedia del 2014 di Luca Miniero, con Christian De Sica, Rocco Papaleo e Angela Finocchiaro. A causa di un errore, gli studenti di una scalcinata scuola di Acerra vengono mandati in un istituto toscano come ospiti, al posto di un gruppo di bambini africani.

Milan Vs Monza, ore 20:35 su Italia 1

Amichevole tra il Milan di Stefano Pioli e il Monza di Cristian Brocchi.

Una Vita, ore 21:25 su Rete 4

Arantxa riesce a far confessare a Cinta il suo amore per Emilio. Ursula racconta ad Alfredo che Marcia lavora per lei e che spierà in casa di Felipe.

Pearl Harbor, ore 21:15 su La7

Il film è una storia d'amore ambientata durante l'attacco giapponese alla base di Pearl Harbor.

Pulp Fiction, ore 21:30 su Tv8

Film del 1994 scritto e diretto da Quentin Tarantino e interpretato, tra gli altri, da John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman e Bruce Willis.

Sirene - L'omicidio del piccolo Loris, ore 21:25 su Nove

Si racconta il caso di Veronica Panarello e l’omicidio del piccolo Loris attraverso uno sguardo di chi ha condotto direttamente le indagini.