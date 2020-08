Tuttapposto, commedia da 110 risate (con lode)

Lunedì 17 agosto alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno l’appuntamento da non perdere si intitola Tuttapposto. Si tratta della commedia tutta da ridere (ma anche da riflettere) diretta da Gianni Costantino che denuncia la mala scuola, quella fatta di favoritismi e raccomandazioni in ambito universitario.

Con Roberto Lipari, Luca Zingaretti e Monica Guerritore protagonisti, il film racconta di Roberto, figlio del rettore dell'università di una cittadina siciliana che grazie al padre supera tutti gli esami con il massimo dei voti.

Come se non bastasse, l’ateneo è in mano alla famiglia Mancuso che mette familiari e amici a ricoprire ruoli chiave, in uno scenario di nepotismo e assenteismo.