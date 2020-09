Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 3 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 3 settembre, in TV su Sky. Commedie, thriller e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

Strange But True, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Cinque anni dopo la morte del giovane Ronnie, Melissa si presenta alla porta della famiglia di lui annunciando di essere miracolosamente incinta del ragazzo. Svanita la rabbia iniziale, la madre di Ronnie decide di andare a fondo al mistero, scoprendo una verità spaventosa.

Film drammatici da vedere stasera in TV

L'affido - Una storia di violenza, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Dopo il divorzio, Miriam e Antoine ottengono l'affido congiunto del figlio Julien, deciso a restare con la madre. Julien cerca allora di proteggere la madre dalla violenza fisica e psicologia dell'ex coniuge.

Film d'animazione da vedere stasera in TV

Il gatto con gli stivali, ore 21:15 su Sky Cinema Shrek

Il film è uno spin-off e prequel della saga di “Shrek” e non ha alcuna connessione con la fiaba del Gatto con gli stivali. Nella pellicola seguiamo le avventure del Gatto, ricercato come un fuorilegge.

Film commedie da vedere stasera in TV

Bernie il delfino, ore 21:00 su Sky Cinema Family

I due fratelli Holly e Kevin scoprono un delfino bruciato dal sole sulla spiaggia e decidono di curarlo. Holly, inoltre, scopre di avere la straordinaria capacità di parlare con i delfini. I due bambini prendono conoscenza di un piano terribile che potrebbe distruggere la spiaggia e l'habitat dei loro nuovi amici e fanno di tutto per aiutarli.

Il grande salto, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Due maldestri rapinatori, Nello e Rufetto, decidono di rimettersi in affari dopo aver scontato quattro anni di carcere e di tentare il grande colpo. I due però sembrano perseguitati dalla sfortuna.

Anche se è amore non si vede, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Diretto e interpretato da Salvatore Ficarra e Valentino Picone. Salvo e Valentino sono due amici, titolari di una piccola società di servizi per il turismo. Un giorno la fidanzata di Valentino chiede a Salvo di scaricarlo al posto suo.

Film d’azione da vedere stasera in TV

La rapina perfetta, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Jason Statham è Terry, un venditore d'auto in difficoltà economiche che viene reclutato da una sua vecchia fiamma per organizzare un importante colpo in banca. Il colpo in realtà serve per recuperare delle foto molto compromettenti di un membro della famiglia reale.

Mad Max: Fury Road, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Nel cast, tra gli altri, Tom Hardy, Charlize Theron e Nicholas Hoult. In un futuro apocalittico, l'Australia è ormai un paese desolato dove tutti lottano furiosamente per sopravvivere. Max, un ex poliziotto solitario, viene catturato da un'armata di guerrieri assetata di sangue.

Film thriller da vedere stasera in TV

Regali da uno sconosciuto - The Gift, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Simon e Robyn sono una giovane coppia di sposi la cui vita procede tranquillamente fino a quando non incontrano un ex compagno di liceo di Simon. L'uomo inizia a recapitare alla coppia una serie di inquietanti regali.

Red 2, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Nel cast, tra gli altri, Bruce Willis, John Malkovich, Catherine Zeta Jones, Helen Mirren e Anthony Hopkins. È il sequel del film del 2010 Red. L'ex agente speciale della CIA Frank Moses riunisce una squadra di agenti segreti per rintracciare un pericoloso congegno nucleare portatile scomparso.

Film romantici da vedere stasera in TV

Se scappi, ti sposo, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Interpretato da Julia Roberts e Richard Gere. Un giornalista di New York decide di andare nel Maryland per scrivere un pezzo su una donna che ha abbandonato tutti i futuri mariti sull'altare.

Genitori quasi perfetti, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Commedia sul rapporto genitori-figli. Simona, madre del piccolo Filippo, si sente inadeguata al proprio ruolo di madre. L'organizzazione della festa di compleanno del figlio fa precipitare la situazione.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Sua Maestà, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Rinascimento. Il principe Fabious è un eroe amato dal popolo mentre il fratello minore, Thadeous, conduce una vita dissipata. Quando la promessa sposa di Fabious viene rapita dal perfido mago Leezar, Thadeous e il fratello cercano di salvarla.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Aspromonte - La terra degli ultimi, ore 21:15 su Sky Cinema per te

Nel 1951 ad Africo, in Aspromonte, manca tutto, dall'acqua corrente all'elettricità. Quando una donna muore di parto, gli abitanti decidono di costruire una strada che colleghi il paese con le altre città, ma il mafioso locale ostacola il loro piano.

Il cardellino, ore 21:14 su Premium Cinema 2

La pellicola è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Donna Tartt. Il tredicenne Theodore Decker sopravvive ad un attentato al Metropolitan Museum of Art di New York ma sua madre resta uccisa. Da allora tiene stretto un ricordo di quel terribile giorno.

I programmi in chiaro

La Partita del Cuore 2020 ore 21:25 su Rai 1

A Verona gioca la Nazionale Italiana Cantanti con artisti, calciatori e lavoratori dello spettacolo. Il ricavato andrà a confluire nel fondo Covid-19 - Sosteniamo la musica di Music Innovation Hub.

Kingsman - Secret Service, ore 21:20 su Rai 2

Film d'azione con protagonisti Taron Egerton, Colin Firth e Samuel L. Jackson. Il giovane Gary Unwin viene arruolato da un agente segreto chiamato Harry Hart, che lo sottopone ad un apprendistato difficile ma ricco di emozioni, allo scopo di combattere contro un malvagio genio della tecnologia.

Hudson e Rex, ore 21:20 su Rai 3

Mentre Charlie porta a correre Rex assiste al rapimento di una ragazza, Evelyn. Dalle impronte ritrovate a casa sua, si scopre che il padre della ragazza è un sicario che era in attività 16 anni prima.

Zelig, ore 21:20 su Canale 5

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada conducono un'edizione ricca di tanti comici, ospiti e momenti esilaranti.

Calcio - UEFA Nations League - Germania Vs Spagna, ore 20:38 su Italia 1

In diretta dalla Mercedes-Benz Arena di Stoccarda, la Germania affronta la Spagna nella prima giornata del gruppo 4 di Nations League.

Come un uragano, ore 21:27 su Rete 4

Il film, interpretato da Richard Gere e Diane Lane, è un adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Nicholas Sparks. Mentre gestisce una locanda, Adrienne incontra Paul, con il quale nasce un'improvvisa intesa. Ma un uragano sta per arrivare.

In onda, ore 20:35 su La7

Il programma di approfondimento quotidiano condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Io prima di te, ore 21:30 su Tv8

Film tratto dall'omonimo romanzo di Jojo Moyes. Protagonisti Emilia Clarke e Sam Claflin. L'eccentrica Louisa trova lavoro come badante di Will Traynor, un giovane banchiere rimasto paralizzato a causa di un incidente subito due anni prima.

Corpi da reato, ore 21:25 su Nove

Commedia con Sandra Bullock e Melissa McCarthy. L'agente speciale dell'FBI Sarah Ashburn, puritana e impettita, deve unire le forze con una poliziotta per riuscire a combattere un noto narcotrafficante.