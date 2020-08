Tenet e il mistero del Quadrato di Sator: l'ultima invenzione di Nolan

Tenet non è certo il primo film di Christopher Nolan ricolmo di indizi, tracce e doppi fondi. Lo stesso titolo, in latino, richiama il film che vent'anni fa rivelò al mondo il regista londinese, Memento (titolo quanto mai appropriato, visto che racconta la storia di un uomo affetto da problemi alla memoria breve). In Tenet Nolan si è spinto ancora più oltre: un film basato sullo scorrere del tempo in due direzioni non poteva che essere naturalmente attratto dai palindromi, ovvero quelle parole o frasi che suonano identiche se lette da sinistra a destra e viceversa (come appunto tenet).