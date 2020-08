Prosegue la seconda parte del Giffoni Film Festival. Nella cittadina in provincia di Salerno si è giunti al giro di boa di questa divisione della manifestazione riservata alle pellicole per i più giovani (si concluderà sabato 29 agosto, poi la terza parte in autunno e la conclusione subito dopo Natale). Si preannuncia una giornata davvero molto ricca di eventi, con la presenza di un ospite internazionale e di due volti noti dello spettacolo e della musica italiana. In serata ci sarà poi spazio per la premiere di “Endless”, il nuovo film di Scott Speer presentato da Eagle Pictures.

GIFFONI FILM FESTIVAL: I PRINCIPALI OSPITI DI OGGI

Si parte alle ore 15.00 con Benedetta Porcaroli, protagonista nel ciclo “La giuria incontra”. La 20enne romana è grande protagonista della serie “Baby” su Netflix (la terza e ultima stagione sarà disponibile a partire dal 16 settembre), volto già apprezzato nel film “18 Regali” accanto a Vittoria Puccini e ammirato sul grande schermo in “Perfetti conosciuti”, “Quanto basta”, “Sconnessi” e “Tutte le mie notti”.

Alle ore 19.00 sarà Glen Keane a incontrare i giurati. Si tratta di uno dei volti simbolo della Disney per cui ha lavorato per 38 anni, ideando alcuni dei personaggi più celebri tra cui la Sirenetta, Aladdin, Tarzan, Rapunzel. Da otto anni ha fondato la sua casa di produzione, collaborando con Google e Kobe Bryant, il compianto giocatore di basket con cui ha vinto il Premio Oscar per il miglior cortometraggio d’animazione (“Dear Basketball”). Alle ore 18.30 l’intervento di Rocco Hunt, dal titolo “Siamo tutti figli di Pino Daniele”. Il rapper campano si soffermerà sull’influenza che il maestro ha avuto sulla sua musica e parlerà davanti a una platea dopo grandi mesi di successi ottenuti con “A un passo dalla luna”.

“ENDLESS”, LA PREMIERE DEL FILM DI SCOTT SPEER

Alle ore 21.00, presso la Sala Truffaut, verrà proiettato in anteprima il nuovo film del 38enne regista statunitense, già dietro alla macchina da presa in “Step Up Revolution”, “Il sole a mezzanotte” e “Step Up All In”. La sua nuova fatica artistica (un lungometraggio di 94 minuti, fuori concorso) racconta la storia di Chris e Riley: i due ragazzi sono follemente innamorati, ma un incidente orribile costringe Chris in un limbo tra la vita e la morte. A un certo punto la coppia trova un modo per entrare in connessione e condividere momenti divertenti e profondamente emozionanti, i quali trascendono dalla vita e dalla morte. Viene definita come una storia d’amore e di perdita nella quale i protagonisti saranno costretti a imparare una durissima lezione: lasciare andare.