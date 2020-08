Al via le riprese di "Tutti per 1 – 1 per tutti" di Giovanni Veronesi

Primo ciak per il sequel di "Moschettieri del Re-La Penultima missione". Anche in questo secondo capitolo la regia è del brillante regista toscano

Giovanni Veronesi quasi come Dumas. Dopo aver scritto e diretto il suo film sui tre (che poi erano quattro) moschettieri, torna con un secondo capitolo. Alexandre Dumas lo fece dopo vent'anni, il regista toscano - complice la pandemia e il lockdown ( VAI ALLO SPECIALE )he lo hanno costretto a stare chiuso con la compagna Valeria Solarino per due mesi nel suo ranch in Maremma quasi isolato dal mondo - di anni ne fa passare solo due ( 'Moschettieri del re - La penultima missione ' è uscito nel 2018 è ha incassato 5,2 milioni di euro).

Un sequel tra volti noti e New Entry

Vision Distribution e Indiana Production annunciano che sono cominciate oggi, 21 agosto, le riprese di 'Tutti per 1 – 1 per tutti' di Giovanni Veronesi, secondo capitolo cinematografico sui mitici moschettieri di Francia interpretati da Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo, con Margherita Buy, torneranno nei panni dei Moschettieri per una nuova sgangherata avventura. Con loro ci sarà ancora Federico Ielapi, insieme a due nuovi personaggi, interpretati da Giulia Michelini e Guido Caprino. A completare questo ricco cast: Anna Ferzetti, Sara Ciocca, Giulio Scarpati, Davide Marotta,Massimiliano Varrese, Luis Molteni, Ubaldo Pantani e Anna Bonasso.

Prodotto da Indiana e Vision Distribution, con la collaborazione di Toscana Film Commission e Toscana Promozione, 'Tutti per 1 - 1 per tutti' è scritto da Giovanni Veronesi, Ugo Chiti, Giulio Calvani e Nicola Baldoni. Il direttore della fotografia è Tani Canevari, la scenografia e' affidata a Paki Meduri e i costumi sono di Alessandro Lai. Le riprese dureranno 8 settimane, si svolgeranno in Toscana e si concluderanno a Roma.