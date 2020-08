Giffoni Film Festival: Richard Gere e il documentario su Anna Carrasco

Terza giornata per la kermesse riservata ai film per ragazzi. Atteso l’intervento in streaming della star di Hollywood

Giovedì 20 agosto molto ricco al Giffoni Film Festival, la kermesse riservata ai film per ragazzi giunta alla sua 50^ edizione. La terza giornata sarà caratterizzata dall’intervento di Richard Gere, il celebre attore statunitense incontrerà la giuria alle ore 19.00 in un collegamento streaming nella Sala Truffaut. Il quasi 71enne (spegnerà le candeline il prossimo 31 agosto) è una delle presenze più attese dell’evento organizzato nella cittadina in provincia di Salerno, anche se non sarà fisicamente in Italia a causa dell’emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), proprio come toccherà nei prossimi due giorni a Sylvester Stallone e a Katherine Langford.

Il protagonista di film intramontabili come “American Gigolò”, “Ufficiale e gentiluomo”, “Pretty Woman” ha già partecipato al Festival di Giffoni nel 2014 e, ancora una volta, porterà tutta la sua esperienza in questo evento riservato ai più giovani. La star di Hollywood interverrà in “La giuria incontra”, una serie di appuntamenti organizzati con alcune stelle del panorama internazionale. Oltre a Richard Gere, c’è un altro evento speciale segnato nell’agenda odierna della kermesse: verrà infatti proiettato “Ride Your Dream”, un documentario sulla motociclista Ana Carrasco, la quale interverrà poi in streaming per una sessione di domande-risposte.