Ultimo appuntamento su Sky Atlantic con MotherFatherSon, l'avvincente family drama a tinte noir con Richard Gere nel cast. Non perdere il settimo e l'ottavo episodio, in onda lunedì 29 giugno alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

MotherFatherSon, episodio 7

Il The National Reporter si ritrova al centro della bufera dopo l'assassinio di Saif: il Paese non è mai stato così diviso. Jahan e la moglie sono distrutti: non è mai facile dire addio a un figlio prima del tempo, figuriamoci in queste circorstanze. E' però il momento di scegliere: cosa farà il Primo Ministro, porterà avanti la sua campagna elettorale, o si ritirerà dalla politica? E Angela Howard? Sfrutterà questa occasione, oppure sceglierà il silenzio e il rispetto del dolore di un padre e di una madre? Maggie, che sente di non avere più tempo, incalza Kathryn: Caden deve parlare, deve raccontare la verità. Finch Junior, comunque, ha deciso, ma il suo primo pensiero va a Orla, che, finalmente, decide di raccontargli la sua storia. Lauren si trova di fronte a una scelta difficilissima. Max si prepara al contrattacco: farà tutto ciò che è necessario fare, e poco importa se dovrà andare contro suo figlio.

MotherFatherSon, episodio 8 (finale di serie)

Kathryn si trova di fronte a un dilemma morale che potrebbe cambiare per sempre la sua vita: accettare la proposta fattale da Max e provare a cambiare il sistema da dentro, oppure portare avanti la guerra da fuori? Cosa succederà a Caden in ogni caso? C'è un futuro per lui e Orla? Maggie, ormai vicinissima alla fine, non demorde, ma la situazione potrebbe prendere una piega inaspettata da un momento all'altro. Max, d'altronde, è un genio nel manipolare le persone a suo piacimento. Il giorno delle elezioni è sempre più vicino: chi sarà il nuovo Primo Ministro? Il Paese si unirà compatto al fianco di Jahan Zakari, oppure sceglierà di andare nella direzione opposta con Angela Howard? A Finch Senior non importa: ha fatto ciò che doveva fare, ora è tempo di tornare a casa, da Sofia...e dal suo nuovo figlio...