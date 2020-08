"Dirty Dancing" avrà un terzo capitolo: ci sarà anche Jennifer Grey

approfondimento

Il regista sarà Jonathan Levine, già al lavoro su una sceneggiatura di Mikki Daughtry e Tobias Iaconis. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla trama e sul cast: dovremo dunque aspettare un altro po' per scoprire se ci saranno ulteriori citazioni e riferimenti dai due capitoli precedenti, quello “originale” con Jennifer Grey e Patrick Swayze che vinse anche un Oscar per la miglior canzone (I've Had The Time Of My Life) e quello, meno fortunato, uscito nel 2004 e intitolato Dirty Dancing: Havana Nights. “Sarà esattamente il film romantico e nostalgico che tutti i fan aspettano da tempo”, si è limitato a chiosare Feltheimer.