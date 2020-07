Dirty Dancing, forse in arrivo un sequel con Jennifer Grey

Un nuovo film sul mondo della danza sta prendendo forma negli uffici della Lionsgate. Nessun titolo è stato ancora fornito al progetto, che vedrà però coinvolta Jennifer Grey . La presenza dell’attrice, candidata ai Golden Globe nel 1988 per “ Dirty Dancing ”, ha scatenato un gran numero di voci intorno a questo nuovo film in fase di scrittura.

Potrebbe trattarsi del sequel di “Dirty Dancing”?. Nessuna conferma al momento ma, al tempo stesso, non è giunta alcuna smentita sulla possibilità di un secondo capitolo per il cult anni ’80. I dettagli del nuovo progetto continuano a essere segreti. Impossibile però non sottolineare come proprio la Lionsgate detenga i diritti di distribuzione del film.

Dirty Dancing, la trama

approfondimento

Ambientato nel 1963, il film racconta la storia di Frances Houseman, interpretata da Jennifer Grey, che tutti chiamano “Baby”. Ha 17 anni e trascorre le proprie vacanze in compagnia dei genitori. I tre hanno preso un appartamento in un villaggio turistico nelle Catskills.

“Baby” è profondamente annoiata dalla sua vita e vorrebbe soltanto scappare via, raggiungendo il college e dando il via a una nuova esistenza. Vorrebbe fare nuove esperienze e uscire dalla monotonia che caratterizza le sue giornate. Il destino ha in serbo per lei una sorpresa. Si tratta di Johnny Castle, interpretato da Patrick Swayze. Questi è l’affascinante maestro di ballo del resort. Se di giorno mostra alcune mosse ai vacanzieri, di notte si scatena tra balli proibiti e servizio di accompagnamento per ricche signore, così da arrotondare.