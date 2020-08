Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 4 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 4 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Hellboy, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Reboot del personaggio creato da Mike Mignola, interpretato da David Harbour, affiancato da Milla Jovovich. Si tratta di un essere demoniaco, cresciuto tra gli umani, chiamato a fronteggiare un’antica strega tornata in vita per scatenare l’apocalisse.

Hunger Games, ore 21:14 su Premium Cinema 1 +24

Primo capitolo della saga con protagonista Jennifer Lawrence. Interpreta una giovane costretta a combattere in un gioco al massacro, dove tutti i partecipanti devono uccidere gli altri.

Film drammatici da vedere stasera in TV

In nome di mia figlia, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Dramma giudiziario ispirato a un fatto di cronaca. Un padre ingaggia una lunga battaglia legale per inchiodare il responsabile della morte di sua figlia.

Zeta – Una storia Hip-Hop, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Nella periferia di Roma, Alex, Marco e Gaia si aggrappano alla passione per la musica, così da sfuggire a una vita in strada.

The Hateful Eight, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Quentin Tarantino dirige un supercast, con musiche di Ennio Morricone. Un gruppo di personaggi si ritrova costretto a condividere una baita in montagna, durante una tormenta. In poco tempo si scatenerà una tragedia.

Tutto il mio folle amore, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Gabriele Salvatores dirige Claudio Santamaria, Giulio Pranno, Valeria Golino e Diego Abatantuono. Un cantante ritrova il figlio autistico che non ha mai conosciuto. I due partono insieme per un tour nei Balcani.

Lady Bird, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Saoirse Ronan è Christine, liceale di Sacramento, città che intende abbandonare. Si trasferisce a New York e cambia il proprio nome in Lady Bird.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Pupazzi alla riscossa – Uglydolls, ore 21:00 su Sky Cinema Family

I teneri ma brutti pupazzi di Uglyville si avventurano in un regno popolato da bambole chic e splendide.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Hunter Killer – Caccia negli abissi, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Gerard Butler e Gary Oldman in un action bellico. Il capitano di un sottomarino americano deve scongiurare un colpo di stato in Russia, che darebbe il via alla Terza Guerra Mondiale.

Film thriller da vedere stasera in TV

Lonely Hearts, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

John Travolta, James Gandolfini, Jared Leto e Salma Hayek in un thriller basato su un clamoroso caso di cronaca nera. Film ambientato in America, negli anni ’40. Due detective seguono le tracce di un serial killer di vedove.

Film comici da vedere stasera in TV

Juliet Naked – Tutta un’altra musica, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Film tratto dal romanzo di Nick Hornby. Un cantante rock, ormai da tempo fuori dalle scene, entra nella vita di un suo accanito fan e di sua moglie.

Ma cosa ci dice il cervello, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Paola Cortellesi è un agente segreto e sfrutta i propri mezzi e le proprie doti per aiutare i propri amici a vendicarsi.

Joan lui – Ma un giorno nel paese arrivo io di lunedì, ore 21:15 su Premium Cinema 3

In un mondo devastato dalla violenza, dalla droga e dalle auto, “Lui” invita alla conversione al pacifismo.

Film biopic da vedere stasera in TV

Tolkien, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Nicholas Hoult interpreta J.R.R. Tolkien, ripercorrendo gli anni formativi della vita dell’autore de “Il Signore degli Anelli”.

Film horror da vedere stasera in TV

Final Destination, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Nessun può sfidare la morte. Ecco l’insegnamento per Alex, che parte per Parigi dopo aver avuto un terribile presagio di incidente aereo.

I programmi in chiaro

Sorelle, ore 21:25 su Rai 1

Terzo episodio della prima stagione. La mancata onestà di Roberto non fa che complicare la situazione sulle indagini per l’omicidio di Elena Silani.

Squadra Speciale Cobra 11, ore 21:20 su Rai 2

Tredicesimo episodio della ventitreesima stagione, dal titolo “Il primo giorno”. La giovane poliziotta Dana ha il suo primo giorno di lavoro alla Polizia Autostradale.

50 primavere, ore 21:20 su Rai 3

Aurore Tabort ha già vissuto un momento non felice quando aveva 40 anni. Ora è una 50enne e si ritrova quasi nonna e senza lavoro.

Lo show dei record, ore 21:20 su Canale 5

Gerry Scotti conduce il celebre programma, nel quale tutti i contendenti provano a battere un record mondiale.

Chicago P.D., ore 21:20 su Italia 1

Sedicesimo episodio della sesta stagione, dal titolo “Casi dimenticati”. La posizione sul “restare fuori dalla politica” di Voight è messa alla prova quando l’intelligence scopre informazioni che riguardano un serial killer.

L’amore è eterno finché dura, ore 21:25 su Rete 4

Gilberto partecipa ad uno speed date, un appuntamento studiato online, con un sistema che seleziona la personalità e i gusti di uomini e donne.

In onda, ore 21:15 su La7

Programma di approfondimento quotidiano condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Amore in safari, ore 21:30 su Tv8

Sogni d’amore sullo sfondo dei paesaggi africani in una commedia romantica con Lacey Chabert.

Presa mortale, ore 21:25 su Nove

Alcuni malviventi hanno rapito la moglie di John Triton, un Marine in congedo. Lui è pronto a tutto pur di salvarla.