Inception: ecco il nuovo trailer per i 10 anni del film

Inception, 10 anni dopo

approfondimento

In occasione dei 10 anni dall’uscita nelle sale cinematografiche di Inception di Christopher Nolan, la Warner Bros. ha diffuso in streaming un nuovissimo trailer ufficiale del film, non soltanto per celebrarne l’anniversario ma anche per annunciare il ritorno della pellicola nelle sale di tutto il mondo, comprese naturalmente quelle italiane.