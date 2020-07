Mister Paura presenta gli Horror D'Estate di Sky Cinema Suspense

Cosi perdiamoci in questo tour spaventoso ed eccitante. Ci sono tante altre tappe, molti altri film da vedere in questa estate da brivido. Abbandoniamoci a Paint it Black dei Rolling Stones, immergiamoci in tutti i colori del nero.

La quinta carta è il Mondo. The Nest, il Nido è una prigione da cui forse non conviene scappare. Ma non siamo animali. E basta una luce nell’oscurità perché si accenda una speranza. Meglio una fine orribile che un orrore senza fine.

Per sconfiggere il caldo estivo, su Sky Cinema Suspense sono previste 31 serate da brivido! Ad agosto, infatti, il consueto appuntamento Horror Night si estende a tutto il mese e prevede in programmazione oltre 50 film, tra cui segnaliamo: il sequel dell’horror di successo targato Blumhouse ANCORA AUGURI PER LA TUA MORTE; MIDSOMMAR - IL VILLAGGIO DEI DANNATI di Ari Aster (Hereditary – Le radici del male), in cui l’orrorre si manifesta alla luce del sole di un villaggio svedese; THE LODGE, in cui due fratelli rimangono intrappolati in uno chalet con la fidanzata del padre; il primo horror tratto dal celebre videogame SILENT HILL; l’horror sul mondo dei social network FRIEND REQUEST - LA MORTE HA IL TUO PROFILO; il terrificante HOLE - L'ABISSO in cui, nella campagna irlandese, un bambino manifesta strani comportamenti dopo essersi imbattuto in una misteriosa voragine nel bosco; l’horror apocalittico 28 GIORNI DOPO diretto da Danny Boyle e interpretato da Cillian Murphy; il tema del doppio diventa terrificante nel film di Jordan Peele (Scappa - Get Out) NOI con Lupita Nyong'o; l’opera prima del maestro dell’horror Eli Roth CABIN FEVER; l’action horror diretto da Adam Robitel (Insidious - L'ultima chiave) ESCAPE ROOM; il reboot dell'omonimo horror anni 80 LA BAMBOLA ASSASSINA, dai produttori di It; infine, il 30 agosto, Sky Cinema Suspense ricorda Wes Craven con la saga Scream (vedi Omaggio a Wes Craven per dettagli).

Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand, insieme a molti altri tra cui alcuni titoli di Premium Cinema come le prime visioni LA LLORONA: LE LACRIME DEL MALE, CRITTERS ATTACK! - IL RITORNO DEGLI EXTRARODITORI (dal 6 agosto) e THE BANANA SPLITS MOVIE (dal 14 agosto).