La storia del medico che dal 1992 si è occupato dell'emergenza migratoria nell'isola di Lanpedusa è al centro del film "Nour", evento speciale in sala dal 10 al 12 agosto e, dal 20 agosto, in onda su Sky Cinema

Sergio Castellitto e il cast di Nour

approfondimento

Giffoni Film Festival, a Sergio Castellitto premio speciale #Giffoni50

Bartolo è interpretato da Sergio Castellitto "l'unico che poteva farlo, a parte lo stesso Bartolo" ha chiarito oggi durante la conferenza stampa di presentazione in remoto il regista Maurizio Zaccaro che ha girato in quattro settimane sull'isola il film liberamente tratto da 'Lacrime di sale' il libro di Pietro Bartolo e Lidia Tilotta e prodotto da Stemal Entertainment, e Ipotesi Cinema in collaborazione con Rai Cinema e con il sostegno della Regione Siciliana. Nel cast c sono anche Raffaella Rea (Claudia), Valeria D'Obici (la mediatrice culturale), Fabio Bussotti (il prete) e Thierry Toscan (il fotografo).