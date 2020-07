Hideo Kojima su Luca Marinelli: "Con una bandana sarebbe Solid Snake"

Luca Marinelli come Solid Snake. Ecco il modo in cui Hideo Kojima, celebre autore videoludico e sceneggiatore giapponese, “padre” di titoli che hanno delineato il mondo dei videogiochi negli ultimi decenni, ha voluto celebrare l’attore italiano. Nessuna produzione per un “Metal Gear” sul grande schermo con Marinelli protagonista. Soltanto una pura ammirazione, che si è tradotta anche in una splendida previsione per il futuro dell’attore.

Dopo l’annuncio della presenza di Hideo Kojima nella giuria del Festival di Venezia 2020, si torna a parlare dell’artista nipponico. Questi, dopo aver manifestato il proprio apprezzamento per “The Old Guard”, film con protagonista Charlize Theron, ha elogiato Luca Marinelli.

Questi è innegabilmente tra gli attori italiani della nuova generazione più apprezzati in Italia e all’estero. Ecco quanto dichiarato da Kojima: “Luca Marinelli è riuscito a catturare la mia attenzione. L’ho visto sia in ‘The Old Guard’ che in ‘Martin Eden’. È stato impressionante come villain in ‘Lo Chiamavano Jeeg Robot’ e credo esploderà a livello internazionale, ottenendo grande popolarità. Se poi indossasse una bandana su un occhio, sarebbe identico a Solid Snake”.