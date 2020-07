Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 28 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 28 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

C’era una volta a… Hollywood, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Brad Pitt e Leonardo DiCaprio in un film di Quentin Tarantino, che intende mostrare l’altra faccia della Hollywood degli anni d’oro.

Freeheld: Amore, Giustizia, Uguaglianza, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Julianne Moore ed Ellen Page in un film sui diritti delle coppie omosessuali. Una detective, gravemente malata, si cimenta in una battaglia legale per destinare la propria pensione alla donna che ama.

Downton Abbey, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film tratto dall’omonima serie TV. I sofisticati intrighi della famiglia Crawley giungono sul grande schermo per l’atto finale.

American Pastoral, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Tratto dall’acclamato romanzo di Roth, è un film sulla fine del sogno americano, che segna l’esordio da regista di Ewan McGregor.

Film sportivi da vedere stasera in TV

Febbre a 90, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Colin Firth in un film ispirato a un romanzo cult di Nick Hornby. La fede per l’Arsenal ostacola la love story tra un insegnante e la sua compagna.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Stardust, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Ricco cast, con Michelle Pfeiffer, Charlie Cox, Robert De Niro e Claire Danes. Un giovane entra in un regno magico per catturare una stella cadente, che ha promesso alla sua amata. Scoprirà che questa ha fattezze umane e si ritroverà in mille avventure per salvarla.

Film sui supereroi da vedere stasera in TV

The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Andrew Garfield torna nel suo secondo e ultimo film su Spider-Man. Tormentato dalla promessa fatta al padre di Gwen in punto di morte, Peter non riesce a vivere il proprio rapporto con Gwen. Si ritroverà inoltre a fronteggiare un nuovo e temibile avversario.

Film thriller da vedere stasera in TV

Cleaner, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Samuel L. Jackson, Eva Mendes ed Ed Harris in un thriller che vede un ex poliziotto, specializzato nel ripulire scene del crimine, invischiato in un caso di omicidio.

Film romantici da vedere stasera in TV

Where Hands Touch, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Storia di un amore impossibile nella Berlino del 1944. Un’adolescente mulatta si innamora del figlio di un ufficiale delle SS.

Film comici da vedere stasera in TV

Mollami, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Un’adolescente problematica viene costretta dal padre ad andare in collegio. Il viaggio non sarà però così semplice.

Kiki & I segreti del sesso, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Ironica e spregiudicata commedia sul sesso. In una torrida estate madrilena, si intrecciano cinque differenti storie d’amore in cui i personaggi sono alle prese con insolite perversioni.

The Nice Guys, ore 21:14 su Premium Cinema 1

Divertente commedia noir ambientata nella Los Angeles degli anni ’70, con Russell Crowe e Ryan Gosling. Due investigatori, dai modi ben differenti, si ritrovano a gestire un caso molto complicato.

Una donna per amica, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Francesco e Claudia sono amici da sempre. Lei però decide di sposarsi e lui capisce quanto sia complesso il loro rapporto.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Divergent, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

In un futuro dove si deve scegliere la propria classe sociale d’appartenenza, far parte dei Divergent comporta seri pericoli.

I programmi in chiaro

Sorelle, ore 21:25 su Rai 1

Chiara è un brillante avvocato che vive a Roma. Ha chiuso i rapporti con Matera, sua città di nascita, date le incomprensioni con la sorella Elena, separata e con tre figli. La madre, Antonia, accusa lievi sintomi di demenza e la sparizione di Elena costringe Chiara a tornare in città, facendo i conti col proprio passato.

Squadra Speciale Cobra 11, ore 21:45 su Rai 2

Undicesimo episodio della ventitreesima stagione, dal titolo “Tra la vita e la morte”. Durante l’inseguimento di un sequestratore, avviene un incidente e Semir resta ferito gravemente, finendo in coma.

Bodyguard, ore 21:20 su Rai 3

Nuovo episodio della serie dedicata all’agente David Budd, invischiato in un caso molto delicato, nel quale dovrà dimostrare la propria innocenza.

Temptation Island, ore 21:20 su Canale 5

Nuovo appuntamento con il reality Mediaset che vede un gruppo di fidanzati mettere alla propria la propria relazione.

Chicago P.D., ore 21:30 su Italia 1

Dodicesimo episodio della sesta stagione, dal titolo “Collera”. Nonostante il veto di Kelton, l’intelligence decide di provare a incastrare Matthew Garrett, un criminale con cui Halstead ha un conto in sospeso.

Giù al nord, ore 21:27 su Rete 4

Il direttore di un ufficio postale in una cittadina dell’entroterra francese desidera ardentemente essere trasferito in una città della costa. La commedia che ha ispirato “Benvenuti al Sud”.

In onda, ore 20:35 su La7

Programma di approfondimento quotidiano condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Flirting with Forty – L’amore quando meno te lo aspetti, ore 21:30 su Tv8

Jackie Laurens, reduce da un recente e non indolore divorzio, si ritrova single a 40 anni, con due figli prossimi all’adolescenza. Decide di prendersi una vacanza alle Hawaii, ritrovandosi invischiata in una storia con l’affascinante istruttore di nuoto Kyle.

Occhio alla penna, ore 21:25 su Nove

Uno sconosciuto giunto a Yucca City, che tutti chiamato Doc perché scambiato per un medico, si aggira con l’indiano Girolamo. Sul paese grava però la minaccia di una banda di malviventi.