Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 26 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 26 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

18 regali, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film ispirato a una storia vera, che vede una madre conscia del fatto che non potrà veder crescere sua figlia. Decide dunque di organizzare 18 regali per lei, così da restare al suo fianco durante gli anni, provando in qualche modo a farsi conoscere da lei.

Another Happy Day, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Paul e Lynn si rivedono al matrimonio del figlio. Non riusciranno a tenere a bada i vecchi rancori.

Jarhead, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Film tratto dal romanzo di A. Swofford. Jarhead racconta l’addestramento e le battaglie di un gruppo di marines degli Stati Uniti, con Jake Gyllenhaal.

Film biopic da vedere stasera in TV

The Babe – La leggenda, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

John Goodman nei panni del campione di baseball “Babe” Ruth. La pellicola racconta la sua infanzia travagliata e giunge fino al grandioso successo negli anni ’20 nella MLB.

Hitchcock, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Anthony Hopkins, Helen Mirren e Scarlett Johansson in un ritratto del maestro della suspense Hitchcock. La storia lo vede impegnato nella lotta per realizzare “Psycho”.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Spider-Man: Un nuovo universo, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Oscar e Golden Globe per il miglior film d’animazione del 2019. Un giovane street artist viene punto da un ragno radioattivo e diventa il nuovo Spider-Man. Assiste alla morte di Peter Parker ma poco dopo il suo mondo viene “invaso” dagli arrampicamuri di altre realtà.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Faster, ore 21:00 su Sky Cinema Action

The Rock in un action che lo vede nei panni di un ex carcerato. Questi è in cerca dei responsabili della morte di suo fratello. Affronta così un poliziotto e uno spietato killer.

Film horror da vedere stasera in TV

The Lodge, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Horror carico di misteri. Durante una bufera, due fratellini rimangono intrappolati in uno chalet con la fidanzata del padre. Lei ha un ambiguo passato.

Film romantici da vedere stasera in TV

La ragazza dei tulipani, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Alicia Vikander, Christoph Waltz e Dane DeHaan in un tormentato triangolo amoroso. Film ambientato nella Amsterdam del XVII secolo. La moglie di un mercante si innamora di un pittore e fugge con lui.

Film comici da vedere stasera in TV

One for the Money, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Katherine Heigl in una divertente commedia che la vede nei panni di una trentenne cacciatrice di taglie. É pronta a tutto per recuperare crediti, anche dare la caccia al suo ex fidanzato.

2 cavalieri a Londra, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Action-comedy con Owen Wilson e Jackie Chan. Un ribelle cinese uccide un dignitario della corte imperiale e fugge in Inghilterra. Film con Jackie Chan e Owen Wilson.

Film thriller da vedere stasera in TV

Un piccolo favore, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Anna Kendrick e Blake Lively in un thriller tratto dal bestseller di Darcey Bell. Indagando sulla scomparsa della sua migliore amica, Stephanie si ritroverà in un labirinto di colpi di scena.

Mio figlio, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Mentre la polizia brancola nel buio, un padre si mette da solo sulle tracce dei rapitori del figlio.

Match point, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Woody Allen dirige Jonathan Rhys-Meyers e Scarlett Johansson in un thriller-drama che mostra le estreme conseguenze di un triangolo amoroso.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

2 Fast 2 Furious, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Secondo capitolo della saga con protagonista Paul Walker, chiamato nuovamente a infiltrarsi in un giro di corse clandestine. Questo è l’unico film della saga senza Vin Diesel.

I programmi in chiaro

Non dirlo al mio capo, ore 21:25 su Rai 1

Terzo episodio della seconda stagione, dal titolo “Di chi è la colpa”. Nina ha scoperto che la donna con cui Enrico ha avuto una relazione è Lisa. È pronta a vendicarsi.

Novantesimo Minuto, ore 21:05 su Rai 2

Programma storico che racconta la giornata di serie A, condotto da Simona Rolandi e Alessandro Antinelli, con Gianni De Biase come opinionista.

A raccontare comincia tu – Sophia Loren, ore 21:20 su Rai 3

Raffaella Carrà incontra dei celebri interlocutori e racconta la loro storia.

Lion – La strada versa casa, ore 21:21 su Canale 5

Saroo è un bambino di cinque anni, adottato da una famiglia dopo un dramma infantile. Inizierà col tempo a mettersi sulle tracce di sua madre e suo fratello.

Tutti pazzi per l’oro, ore 21:20 su Italia 1

Ben è ossessionato da un’idea fissa: ritrovare la leggendaria e inestimabile “dolce della regina”.

Freedom oltre il confine, ore 21:25 su Rete 4

Roberto Giacobbo approda a Mediaset, ritrovando il proprio inconfondibile stile nella divulgazione scientifica.

Atlantide, ore 21:15 su La7

Programma di approfondimento storico e culturale diretto da Andrea Purgatori.

Gomorra la serie, ore 21:30 su Tv8

Undicesimo episodio della prima stagione, dal titolo “100 modi per uccidere”. Il boss di Scampia, Pietro Savastano, è in guerra con il rivale Salvatore Conte.

Cambio moglie, ore 21:25 su Nove

Un esperimento particolare, che vede due mogli cambiare casa, adattandosi a una nuova vita.