18 regali, una commovente storia vera con Vittoria Puccini

Lunedì 6 luglio alle 21.15 per l’appuntamento Lunedì première va in onda su Sky Cinema Uno in prima visione il film “18 regali”. Diretto da Francesco Amato e ispirato alla vera storia di Elisa Girotto che, malata incurabilmente, ha lasciato una lista di regali postuma per la figlia appena nata. Con protagoniste Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli

Una pellicola da pelle d’oca che racconta la storia vera di Elisa Girotto, la mamma trentacinquenne che è scomparsa prematuramente a causa di un male incurabile e che ha lasciato per la figlia Anna appena nata una lista di 18 regali nella speranza di poterle stare accanto fino alla sua maggiore età.

Una storia che ha commosso tutti e che non può lasciare indifferenti. La pellicola diretta da Francesco Amato si basa su una sceneggiatura fedele a cui ha collaborato anche Alessio Vicenzotto, il marito di Elisa.

Nell’estate del 2001 Elisa lascia il marito Alessio e la figlia appena nata, Anna, a causa di un male incurabile che la consuma in poco tempo. Prima di esalare l’ultimo respiro, però, la donna lascia al marito una lista di regali di compleanno per la sua bambina. Ciò che spera è poterle stare in qualche modo accanto anche in maniera postuma, accompagnandola in qualche modo lungo il corso della sua infanzia, della sua adolescenza e gioventù, fino ad arrivare a “vederla” donna raggiunta la maggiore età.

Ma con il trascorrere del tempo Anna soffre terribilmente della mancanza della figura materna e incomincia a comportarsi stranamente, da ribelle, fino a fuggire di casa in occasione del suo diciottesimo compleanno. Verrà investita da un’auto ma fortunatamente non riporterà gravi lesioni. Scoprirà che il conducente che l’ha travolta è proprio sua madre, incinta di lei. Un balzo temporale che le permetterà con un viaggio a ritroso nel tempo di potere tutte quelle domande che aveva in serbo per lei.

Con protagoniste Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli, rispettivamente nei panni di Elisa e Anna, 18 regali è un film che condensa amore, passione, dolore, morte e vita in un’unica pellicola. Fanno parte del cast anche Edoardo Leo, Sara Lazzaro, Marco Messeri e Anna Terio.

Un film toccante e soprannaturale sul rapporto madre-figlia, una storia che racconta come quei doni nati dall’amore possano tramutarsi in una pesante eredità.