La vita in un Giorno 2020: oggi l'invio dei filmati

A distanza di dieci anni dal progetto che ha visto Ridley Scott nel ruolo di produttore esecutivo e Kevin Macdonald in quello di regista, YouTube Original si prepara a raccontare il 25 luglio 2020

Com’è vivere il 25 luglio 2020? Cosa stanno facendo in questo momento le persone nei diversi angolo del mondo? Chi sta gioendo per un obiettivo raggiunto e chi sta pensando a un ricordo del passato? La vita in un Giorno 2020 è lo straordinario e affascinate progetto che unisce due grandi nomi della settima arte per una pellicola in cui il vero protagonista è il pubblico.

La Vita in un Giorno 2020: al via il progetto L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), i movimenti di protesta a supporto delle comunità più fragili e gli importanti traguardi raggiunti dalla scienza sono solo alcuni degli eventi epocali che stanno riscrivendo la storia del mondo plasmando di conseguenza le vite di tutti gli esseri umani. È il 2010 quando Ridley Scott e Kevin Macdonald danno vita a un’esperienza cinematografia senza precedenti. Per ventiquattro ore i due maestri della settima arte raccolgono filmati inviati da oltre 80.000 utenti che raccontano la loro giornata in un video dando la nascita al film La vita in un giorno, documentario del 2010 visto oltre sedici milioni di volte su YouTube e presentato al Sundance Film Festival nel 2011. Ora, l’esperienza sta per ripetersi. Infatti, nella giornata di oggi, sabato 25 luglio, a distanza di dieci anni dal primo lavoro, Ridley Scott e Kevin Macdonald, quest’ultimo Premio Oscar nel 2010 nella categoria Miglior documentario grazie al lavoro Un giorno a settembre, sono pronti per ricoprire i ruoli di produttore esecutivo e regista del nuovo progetto La Vita in un Giorno 2020.