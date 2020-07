Film in costume: una passione On Demand

Dal 27 luglio è disponibile la collezione On Demand dedicata ai grandi film d’epoca, da La favorita a Piccole donne, passando per Ritratto della giovane in fiamme

approfondimento Piccole Donne, 3 motivi per cui la trama è sempre attuale C’è qualcosa di irresistibile nel compiere un tuffo nel passato e calarsi nelle atmosfere di un’altra epoca, così da rivivere gli usi e costumi di anni ormai lontani. Sarà per questo che pellicole come La favorita o Piccole donne hanno riscosso, di recente, un così grande successo.

Proprio per rendere omaggio alle grandi storie ambientate nel passato, dal 27 luglio sarà disponibile On Demand la collezione Film in costume, dedicata ad alcuni grandi classici e successi recenti di questo genere così amato.