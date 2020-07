Deadpool 3, ultime news: perché potrebbe non essere realizzato

Nel mondo del cinema post-covid potrebbe non esserci spazio per Deadpool. Conferme invece per la saga di Cable

“Deadpool 3” potrebbe non essere mai realizzato. I fan della saga sul folle supereroe potrebbero doversi abituare a quest’idea. Non è infatti così scontata la produzione di un terzo film, nonostante le parole di Ryan Reynolds, che sembravano preannunciare una realizzazione priva di ostacoli.

approfondimento Tutti i cameo di Deadpool 2. IL QUIZ Il creatore di “Deadpool”, Rob Liefeld, ha di recente rilasciato un’intervista a dir poco interessante con “Collider”, gettando luce su quello che potrebbe essere il futuro del franchise: “Potrebbe non esserci un nuovo film su Deadpool e la cosa mi starebbe bene. Mi ritroverò a convivere col fatto d’aver avuto due fantastici film dei quali sono molto fiero. Amo Ryan Reynolds, Josh Brolin, Zazie Beets, David Leitch e Tim Miller. Il lavoro che hanno fatto è stato fantastico e questi film reggeranno alla prova del tempo. Nel mondo in cui viviamo nulla è garantito. Serve molto per realizzare una nuova pellicola e nel post quarantena nulla si può dare per scontato”.