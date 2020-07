Carlo Verdone, appuntamento a Roma per i 40 anni di "Un sacco bello"

Venerdì 24 luglio alle 18.00 a Roma, in via Giovanni Conti verrà sistemata una targa che ricorderà il luogo dove è stata girata una delle scene più memorabili del primo film del regista romano. Saranno presenti lo stesso Verdone e l’attore Renato Scarpa

I quarant'anni dal film cult Un sacco bello, film d'esordio di Carlo Verdone, saranno festeggiati venerdì 24 luglio alle 18.00 con l'inaugurazione di una targa celebrativa in via Giovanni Conti, nel quartiere romano di Vigne nuove, dove è stata girata una scena cult del film e dove i fan si radunano ogni anno. Ad annunciarlo lo stesso regista sul suo account Facebook.

40 anni dall'uscita di Un sacco bello

Era il 19 gennaio del 1980 quando “Un sacco bello” debuttò nelle sale italiane. Era il primo film diretto da Carlo Verdone e fu un subito un grandissimo successo. Negli anni i suoi personaggi sono diventati delle vere icone. E proprio quel “Palo della Morte”, il punto in cui Enzo il bullo e Sergio partirono per Cracovia (meta che non videro mai) è diventato da tempo meta di pellegrinaggio dei numerosi appassionati. Da qui è nata l’idea di realizzare un omaggio speciale a quel film e al regista, che sarà presente insieme proprio al suo “compagno di viaggio”, Renato Scarpa.