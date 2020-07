Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 17 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 17 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

King of Thieves, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Michael Caine e Jim Broadbent in un thriller che ricostruisce un furto passato alla storia. Un gruppo di criminali in pensione mette a segno la rapina di Hatton Garde, in Gran Bretagna.

Premonition, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Sandra Bullock in un thriller ricco di suspense. Una donna, vittima di numerose visioni sulla scomparsa del marito, scopre una sconcertante verità.

Film comici da vedere stasera in TV

Juno, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Ellen Page e Jennifer Garner protagoniste di una commedia unica. Una giovane ragazza resta incinta e decide di dare in adozione il bambino. Inizierà così un lungo percorso al fianco dei futuri genitori.

Se solo fosse vero, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Reese Witherspoon e Mark Ruffalo in una commedia romantica soprannaturale. Un architetto, rimasto vedovo, si trasferisce e si innamora del fantasma della precedente inquilina.

Brave ragazze, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Ambra Angiolini, Serena Rossi, Ilenia Pastorelli e Silvia D’Amico in una commedia che le vede interpretare delle ladre. Per mettere a segno un colpo però decidono di travestirsi da uomini.

Miss FBI: infiltrata speciale, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Sequel di “Miss Detective”, che vede Sandra Bullock tornare nei panni dell’agente Gracie Hart, che costringe la sua guardia del corpo a seguirla in una nuova missione.

Mamma o papà?, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Remake di una commedia francese. Un uomo e una donna, un tempo sposati, lottano in tribunale per non ottenere l’affidamento dei figli dopo il divorzio.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Fast & Furious 6, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Sesto capitolo della celebre saga. Dom e Brian, ovvero Vin Diesel e Paul Walker, riuniscono la vecchia squadra per fermare una banda di piloti criminali.

Furious – Gli ultimi guerrieri, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film d’azione basato sulla storia di una battaglia leggendaria. I mongoli e il loro leader Batu Khan tengono sotto scatto gran parte del mondo nel XIII secolo. Tutto avrà termine quando incontreranno un gruppo di eroi russi.

Stuber – Autista d’assalto, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Action-comedy con Dave Bautista e Kumail Nanjiani. Un poliziotto cerca la propria vendetta ed è sulle tracce di un boss. Sale dunque in auto con un timido autista Uber, dando inizio a una folle avventura.

John Wick – Capitolo 2, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Il ritorno in azione di John Wick ha attirato le attenzioni di un membro della famiglia criminale che controlla il suo mondo underground. Ha un patto di sangue da saldare e, dopo averlo fatto, sarà pronto a vendicarsi dell’uomo che lo ha costretto a uccidere ancora.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Pets 2: vita da animali, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Tornano gli scatenati animali domestici. Max diventa iperprotettivo nei confronti del figlio della propria padrona. Nervosetto invece libera una tigre dal circo.

Film drammatici da vedere stasera in TV

La scelta di Sophie, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Oscar e Golden Globe per Meryl Streep. Nella New York del 1947 una donna polacca, sopravvissuta ai lager, si ritrova a raccontare la propria vita a un aspirante scrittore. Porta però dentro di sé un indicibile segreto.

Film biopic da vedere stasera in TV

Tolkien, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Biopic dedicato alla vita di J. R. R. Tolkien, autore de “Il Signore degli Anelli”. A interpretarlo è Nicholas Hoult, col quale vengono ripercorsi gli anni formativi dell’autore.

Film catastrofici da vedere stasera in TV

San Andreas, ore 21:14 su Premium Cinema 1

The Rock protagonista di un film ambientato a Los Angeles. Un pilota di elicottero, capo della squadra di soccorso dei pompieri, tenta di salvare i suoi cari durante un disastroso terremoto.

I programmi in chiaro

Il giovane Montalbano, ore 21:25 su Rai 1

Nuovo episodio, dal titolo “La stanza numero due”. Salvo e Livia stanno per sposarsi e sono nel pieno dei preparativi. Hanno già stabilito la data e iniziano il corso prematrimoniale. L’inizio di un nuovo caso però mette i bastoni tra le ruote ai due.

Maleficent, ore 21:20 su Rai 2

La principessa Aurora viene al mondo e tutto il regno è in festa. L’unica a essere furiosa è la strega Malefica, che ha un piano per la giovane.

La Grande Storia – Lunga vita alla Regina, ore 21:20 su Rai 3

Si racconta di come l’Inghilterra abbia affrontato l’emergenza Covid, a partire dall’annuncio della positività al virus da parte di Boris Johnson.

Manifest, ore 21:21 su Canale 5

Quarto episodio della seconda stagione, dal titolo “Nelle pieghe del tempo”. Saanvi cerca in tutti i modi di mantenere segreta la propria ricerca, nonostante venga spiata dal Maggiore.

Un’estate ai Caraibi, ore 21:30 su Italia 1

Svariati episodi, tutti incentrati su italiani in vacanza ai Caraibi, tra risate, equivoci e gag esilaranti.

Stasera Italia News, ore 20:30 su Rete 4

Talk show a cura della redazione di Videonews, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

L’oro di MacKenna, ore 21:15 su La7

Dopo aver bruciato la mappa di una miniera d’oro, uno sceriffo viene rapito da un bandito intenzionato a trovarla.

Italia’s Got Talent – Best of, ore 21:30 su Tv8

Il meglio dell’ultima edizione di “Italia’s Got Talent”, con Frank Matano, Joe Bastianich, Federica Pellegrini e Mara Maionchi come giudici.

I migliori Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Il meglio del programma satirico condotto da Maurizio Crozza, che racconta l’Italia di oggi col sorriso sulle labbra.