The Continental, il regista di John Wick parla della serie spin-off

La saga action di “John Wick” è di certo una delle più apprezzate degli ultimi anni. Il carisma e il talento di Keanu Reeves hanno avuto di certo un peso enorme in tutto questo ma, film dopo film, è risultato evidente come il pubblico avesse fame di nuove storie relative all’universo in parte accennato dei killer professionistici.

“John Wick 3” mostra nuovi dettagli relativi al passato del protagonista, presentando altre organizzazioni, così come parte della catena gerarchica di questo mondo. Dopo l’addio di Keanu Reeves alla saga dopo il quarto film, stando alle ultime news, si procederà con altri progetti, al cinema e in televisione.

Il regista Chad Stahelski ha voluto fornire ulteriori dettagli proprio su questo aspetto. Si è concentrato sul progetto di una serie TV, di cui si era già parlato in passato, dal titolo “The Continental”. Un prodotto spin-off con al centro il mondo degli assassini professionisti, che avrà come punto focale proprio gli alberghi sparsi in giro per il mondo, dove le armi sono off-limits. Un luogo dove riposare, ricucirsi e avere certezza della propria incolumità.

Ecco quanto dichiarato da Stahelski a “Fandom”: “Si sta lavorando a una prospettiva del tutto nuova, che mostra quanto sia realmente grande l’universo dei film. Nelle pellicole seguo un lasso di tempo di quasi soltanto una settimana, concentrandomi su un solo uomo. I produttori e gli scrittori della serie TV puntano invece a una struttura temporale molto diversa. Conosceremo dunque le origini di alcuni personaggi presenti in ‘John Wick’. La narrazione non sarà dunque dalla sua prospettiva, non che lui non sarà coinvolto”.