Kill Bill 3, Vivica Fox vuole Zendaya per interpretare sua figlia

Quentin Tarantino ha già uno script per “Kill Bill 3”. Nikki, cresciuta da Sofie Fatale, è pronta per la sua vendetta

I fan di Quentin Tarantino attendono con ansia, da anni, l’annuncio di “Kill Bill 3”. La saga della sposa assassina non è ancora conclusa, considerando come vi sia in giro qualcuno fortemente intenzionato a ucciderla. Si tratta della figlia di “Vernita Green”, ruolo per il quale si è fatto il nome di Zendaya. A proporla è stata Vivica Fox. Nella prima pellicola “Vernita Green” viene mostrata come parte dello squadrone della morte che affianca Bill nel massacro in chiesa. Un assalto cruento atto a punire Uma Thurman, ovvero Beatrix Kiddo, incinta e ormai intenzionata a lasciarsi alle spalle la vita da assassina. Bill, sentendosi tradito, ha deciso di ucciderla e togliere la vita anche a tutti i presenti.

La sposa però sopravvive e al suo risveglio, dopo un lungo coma, si rende conto d'aver perso la figlia che portava in grembo. Ha così inizio il suo percorso per riuscire a far fuori tutti coloro che le hanno fatto del male. Tra questi c'è proprio Vivica Fox, ovvero l'attrice che interpreta "Vernita Green". Raggiunta a casa sua, l'assassina viene fronteggiata duramente, fino al suo decesso. In casa era però presente anche sua figlia, che si ritrova dinanzi il cadavere della madre: "Quando sarai grande, se la cosa ti brucerà ancora e vorrai vendicarti, io ti aspetterò". Ecco le parole di Beatrix alla piccola orfana.