Un bambino salva la sorella da un cane e Chris Evans lo ringrazia

Chris Evans, l'attore che interpreta Captain America nella saga cinemtografica degli Avengers, ha mandato un messaggio a Bridger Walker dicendo di aver visto e sentito quanto accaduto e che per questo il bambino è un vero eroe . L’attore ha continuato affermando: “Quello che hai fatto è stato così coraggioso e così altruista, tua sorella è così fortunata ad averti come fratello maggiore. I tuoi genitori devono essere orgogliosi di te

Lo Scudo di Captain America come premio

Chris Evans ha concluso il suo discorso dicendo che cercherà l’indirizzo e manderà al piccolo eroe “uno scudo ufficiale di Captain America, perché te lo meriti”. Infine un ultimo ringraziamento ed un grande incoraggiamento: “Continua ad essere l’uomo che sei, abbiamo bisogno di persone come te. Resisti, so che la guarigione potrebbe essere difficile. Ma in base a ciò che ho potuto vedere, non c’è molto che possa rallentarti”.