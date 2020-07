Box Office, Jojo Rabbit al primo posto in Italia

Le sale cinematografiche italiane hanno rialzato le saracinesche. Dopo l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) che ha comportato la chiusura delle attività, alcune delle pellicole presenti sul grande schermo al tempo dello stop sono tornate in proiezione.

Top10: da Jojo Rabbit a Joker di Todd Phillips

Jojo Rabbit è il trionfatore dell’ultima settimana, nelle giornate dal 6 luglio 2020 al 12 luglio 2020, con 36.357 euro. La pellicola diretta da Taika Waititi è tra le grandi rivelazioni degli ultimi mesi grazie a una storia in grado di emozionare, divertire e far riflettere allo stesso tempo; il film ha ottenuto numerosi consensi anche da parte della critica presentandosi alla novantaduesima edizione degli Academy Awards con ben sei nomination e trionfando nella categoria Miglior sceneggiatura non originale.

Il secondo gradino del podio è stato conquistato da Favolacce grazie a un incasso di 29.075 euro, medaglia di bronzo per Piccole Donne con protagonisti Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Elíza Scanlen, Timothée Chalamet, Laura Dern e Meryl Streep.

La classifica delle pellicole italiane più viste della settimana vede Matthias & Maxime e Parasite al quarto e quinto posto, subito dopo La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek, in settima posizione I Miserabili con 11.360 euro.

Chiudo la Top10 Ammen, Odio l’estate e Joker con incassi rispettivi di 10.200 euro, 9.888 euro e 7.946 euro.