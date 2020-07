Salemme, Verdone, e Max Gazzè per l'edizione 2020 del BCT Festival

Si svolgerà a Benevento dal 28 luglio al 2 agosto la quarta edizione della manifestazione, che, quest’anno si aprirà con un omaggio a Ritorno al Futuro

Ecco il Bct 2020, si parte il 27 luglio È tutto pronto per la quarta edizione del BCT - Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, che unisce il mondo del piccolo e grande schermo in un cartellone ricco di eventi, anteprime, incontri e proiezioni e in programma dal 28 luglio al 2 agosto 2020. Sei giorni in cui la città sannita sarà animata dalla presenza di numerosi ospiti: Vincenzo Salemme, premiato per la carriera, Marco D'Amore, Lillo e Greg, Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Francesco Montanari, Cristiana Dell'Anna, Michele Placido, Francesca Barra, Giacomo Ferrara, Claudio Santamaria, Fabio Balsamo, Max Gazzè e Carlo Verdone ospite d'eccezione della serata conclusiva.

L’omaggio a Ritorno al futuro approfondimento Ritorno al Futuro, il cast ieri e oggi: come sono cambiati gli attori Il BCT Festival, guidato dal direttore artistico e fondatore Antonio Frascadore, per questa edizione 2020 ha voluto, in chiave internazionale, celebrare i 35 di Ritorno al Futuro, la saga che negli anni ’80 ha rappresentato un must per un’intera generazione. La serata è quella del 27 luglio con un “fuori festival” che vedrà un collegamento on line lo sceneggiatore del film Bob Gale e a seguire la proiezione della pellicola.



La collaborazione con Sky Grazie alla collaborazione con Sky, non mancheranno anche quest’anno le anteprime internazionali di tre delle serie più attese dell’anno su SKY ATLANTIC. Si parte mercoledì 29 luglio alle ore 22.30 con la presentazione della seconda stagione di Yellowstone, la serie creata da Taylor Sheridan e interpretata dal Premio Oscar Kevin Costner. Venerdì 30 luglio alle ore 21.00 sarà la volta di Un volto, due destini (I Know This Much Is True) con la partecipazione del regista e ideatore Derek Cianfrance, mentre sabato 1 agosto alle ore 20.45 sarà presentata in anteprima esclusiva Perry Mason la nuova serie di HBO prodotta da Robert Downey Jr. Tre grandi debutti cinematografici arricchiscono, in collaborazione con Vision Distribution, il programma di quest'anno: il 30 luglio alle ore 22.45 Lillo e Greg presenteranno D.N.A. – Decisamente non adatti, il loro esordio alla regia, uscito a maggio sulle varie piattaforme digitali e disponibile su Sky Cinema Uno dal 22 giugno.