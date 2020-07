L'avvocato di Maradona: "Sorrentino non può usare il nome di Diego"

Com'è normale che accada per la nuova opera di un Premio Oscar, la notizia ha fatto il giro del mondo ed è naturalmente approdata anche in Sudamerica. A quanto pare, però, non è stata molto gradita dallo stesso Maradona, che pure in passato aveva celebrato sui social i riconoscimenti internazionali di Sorrentino. Su Twitter è intervenuto l'avvocato del fuoriclasse argentino, Matias Morla, comunicando che "Diego Maradona non ha autorizzato l'uso della propria immagine per questo film. Stiamo già studiando una strategia legale con i nostri colleghi italiani per un esposto formale sull'uso indebito di un marchio registrato".

Netflix contro Amazon?

A vederla bene, sembrerebbe la classica bolla di sapone. Nelle poche dichiarazioni rilasciate, Sorrentino non ha fatto alcun riferimento diretto a Maradona: certo, il titolo del film è immediatamente collegabile all'argentino (e in particolare al suo celebre gol di mano segnato all'Inghilterra nel 1986), ma certamente non è un'espressione di sua esclusiva proprietà... Perciò potrebbe trattarsi una schermaglia tra grandi piattaforme, come suggerisce per esempio il quotidiano spagnolo As: proprio per il 2020, infatti, è previsto l'arrivo su Amazon Video di "Maradona, sueño bendito", una produzione internazionale con riprese in Argentina, Messico, Spagna e naturalmente anche a Napoli, dove si sono svolte lo scorso autunno per una quarantina di giorni.