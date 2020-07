Sky Cinema Fast & Furious: giro del mondo a quattro ruote

Da Londra a Rio de Janeiro, i film del franchise che fino al 19 luglio animeranno il canale 303 di Sky trasportano i fan in numerose location sparse per il globo

Fino al 19 luglio sul canale 303 di Sky, ribattezzato per l’occasione Sky Cinema Fast & Furious, potremo sentire il rombo dei motori dei bolidi della saga con Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson e soci, dedicata agli amanti delle automobili.

Nel corso dei diversi film del franchise, tutti in onda sul canale in questione e disponibili anche su NOW TV e On Demand su Sky nella collezione FAST & FURIOUS, i protagonisti si ritrovano a viaggiare per diverse località sparse per il globo: ecco le tappe di questo giro del mondo a quattro ruote.

Fast & Furious: le località in cui si svolge la saga

L.A., California, dove tutto ha inizio: qui si incontrano per la prima volta Brian O’Conner e Dominic Toretto, interpretati da Paul Walker e Vin Diesel, e qui a più riprese torneranno i protagonisti della saga di Fast & Furious.

Miami

In 2 Fast 2 Furious, dopo essersi dato alla macchia, Brian cerca di rifarsi una vita come pilota di gare clandestine in Florida, dove si riunisce con il suo amico d’infanzia Roman Pearce (Tyrese Gibson).

Tokyo

Come peraltro è evidente già dal titolo, il terzo capitolo della saga, The Fast and the Furious: Tokyo Drift, con protagonista Lucas Black nei panni di Sean Boswell, si svolge nella metropoli giapponese, dove anche altri personaggi del franchise si recheranno nei capitoli successivi.

È nell’assolata Santo Domingo che, all’inizio di Fast & Furious – Solo parti originali, Dominic e il suo team si sono rifugiati dopo la rocambolesca fuga del primo capitolo della saga. Niente male, come scelta…

Rio de Janeiro

Dopo l’evasione di Dom, questi e Brian pensano bene di rifarsi una vita a Rio de Janeiro in Fast & Furious 5. Ma la città brasiliana non è solo spiagge da sogno e sole tutto l’anno: qui i nostri eroi dovranno infatti vedersela con il boss del narcotraffico Hernan Reyes (Joaquin de Almeida).

Londra

In Fast & Furious 6 l’agente Luke Hobbs (Dwayne Johnson) porta Dom e Brian in quel di Londra, dove i nostri eroi se la dovranno vedere con il luciferino Owen Shaw (Luke Evans) e dove farà la sua comparsa anche suo fratello Deckard (Jason Statham). Ma la capitale britannica tornerà anche più avanti a fare parte del franchise, ad esempio nello spin-off Fast & Furious: Hobbs & Shaw.