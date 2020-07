Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 8 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 8 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film comici da vedere stasera in TV

Fuga in tacchi a spillo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Reese Witherspoon e Sofia Vergara in una commedia on the road. Una poliziotta deve scortare la vedova di un boss in Texas. Qualcuno è però sulle loro tracce per ucciderle.

Non si ruba a casa dei ladri, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Vincenzo Salemme, Massimo Ghini, Stefania Rocca e Manuela Arcuri in una commedia di Carlo Vanzina. Un uomo, ridotto in povertà, organizza una truffa per vendicarsi di chi lo ha rovinato.

Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Eddie Murphy è un giovane poliziotto giunto a Beverly Hills per seguire il caso dell’omicidio del suo partner. È totalmente non autorizzato e ben presto si metterà nei guai.

Belli di papà, ore 21:14 su Premium Cinema 3

Stanco del comportamento irresponsabile dei figli, un padre inscena il fallimento della propria azienda e li costringere a trovare un modo per guadagnarsi il pane.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Light of my life, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Casey Affleck dirige e interpreta un dramma post-apocalittico. La popolazione femminile è stata quasi interamente decimata e un padre è pronto a tutto pur di difendere sua figlia dalla brutalità degli uomini.

I tre giorni del Condor, ore 21:15 su Premium Cinema 2

I dipendenti di un reparto della CIA vengono uccisi. Un solo uomo scampa per caso al massacro e proverà a capire chi sia il mandante.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Fast & Furious 5, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Paul Walker, Vin Diesel e Dwayne Johnson nel quinto capitolo della celebre saga action. Il film è ambientato in Brasile, dove Brian e Dom rimettono in piedi la squadra per un furto colossale.

The Equalizer 2 – Senza perdono, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Denzel Washington nel secondo capitolo dell’action diretto da Antoine Fuqua. L’ex agente segreto Robert McCall torna a combattere il crimine cittadino quando una sua cara amica viene assassinata.

Transporter 3, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Jason Statham è uno specialista in consegne ad alto rischio. Viene però costretto a trasportare due sacchi e una giovane ragazza da Marsiglia a Odessa. Prenderà dunque una decisione che metterà la sua vita in pericolo.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

A spasso col panda, ore 21:00 su Sky Cinema Family

L’orso Mic Mic e i suoi amici viaggiano verso la Cina, così da poter restituire un cucciolo di panda ai propri genitori.

Film horror da vedere stasera in TV

It Follows, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Dopo un rapporto sessuale, una giovane donna scopre d’essere perseguitata da un’entità maligna.

Film romantici da vedere stasera in TV

Toy Boy – Un ragazzo in vendita, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Avventure sentimentali per Ashton Kutcher, al centro di questa piccante commedia. Dopo aver incontrato un’attraente cameriera, un incallito playboy perderà la testa, mettendo in discussione la propria vita da toy boy.

Film sportivi da vedere stasera in TV

Sugar – Il giovane campione, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Storia sul baseball, che mostra un giovane dominicano avere la propria chance in una squadra di Minor League negli USA. Dovrà lottare per far emergere il proprio talento e trovare spazio tra i grandi.

Film biopic da vedere stasera in TV

Pelè, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Biografia del leggendario calciatore brasiliano, Pelè. Film che parte dall’infanzia nella totale povertà fino alla rete siglata, a soli 17 anni, nella finale dei Mondiali del 1958. Fu quello il primo successo in Coppa del Mondo dei verde-oro.

Film western da vedere stasera in TV

The Hateful Eight, ore 21:15 su Sky Cinema due +24

Western alla maniera di Quentin Tarantino. Un gruppo di personaggi si ritrova rinchiuso in una baita, bloccato da una tormenta. Tutti nascondono un segreto e ben presto una piccola stanza si tramuterà in una polveriera.

I programmi in chiaro

Techetecheté – Adriano! Il cuore, la voce, ore 20:30 su Rai 1

Puntata dedicata al grande Adriano Celentano, nella sua veste televisiva, con spezzoni delle sue esibizioni e dei programmi condotti.

N.C.I.S., ore 21:45 su Rai 2

Dodicesimo episodio della sedicesima stagione, dal titolo “L’ultimo legame”. La squadra indaga su un trafficante di stupefacenti che vuole uccidere un tenente della Marina.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Storico programma condotto da Federica Sciarelli, che prova ad aiutare parenti e amici a mettersi in contatto con i propri cari scomparsi.

Come sorelle, ore 21:20 su Canale 5

Ipek Gencer sta per sposare Tekin Malik, l’uomo che ha distrutto la sua famiglia, impossessandosi di tutte le ricchezze del padre.

Chicago Fire, ore 21:15 su Italia 1

Terzo episodio della settima stagione, dal titolo “Inganni”. Un SUV, con a bordo padre e figlio, precipita ma la squadra 51 salva entrambi. La madre accusa però l’uomo di un tentativo di omicidio-suicidio.

Delitti inquietanti, ore 21:27 su Rete 4

Steven Seagal è un agente dell’FBI sulle tracce di un serial killer che uccide le proprie vittime crocifiggendole. Durante le indagini si fa largo dentro di lui che si tratti di qualcosa ben più grande di un singolo folle.

Atlantide, ore 21:15 su La7

Programma di approfondimento storico e culturale, condotto da Andrea Purgatori, che racconta eventi e personaggi con documentari e testimonianze esclusive.

Perché te lo dice mamma, ore 21:30 su Tv8

Una madre molto apprensiva prova a prendere il controllo della vita sentimentale di una delle sue figlie. Questa si ritroverà a conoscere due uomini pronti a conquistarla, parte di un piano della donna.

Finché giudice non ci separi, ore 21:25 su Nove

Francesca Inaudi in una commedia sul tema della separazione. Tre amici provano a consolare Massimo, in piena crisi a causa del divorzio. La situazione però precipita quando la vicina bussa alla sua porta.