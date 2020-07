L’omaggio di Sky Cinema Drama a cinque anni dalla morte di Omar Sharif

A 5 anni dalla scomparsa dell’attore egiziano Omar Sharif, venerdì 10 luglio Sky Cinema Drama propone un omaggio composto da due celebri film che lo vedono protagonista: la rivisitazione della storia di Cenerentola, ambientata nella Napoli del ‘600, C’ERA UNA VOLTA con Sophia Loren; e la versione restaurata di LAWRENCE D’ARABIA, il kolossal da 7 Oscar® e 6 Golden Globe, che diede a Sharif la fama internazionale. Appuntamento su Sky Cinema Drama, venerdì 10 luglio a partire dalle 16.10

La vita tripla di una star Possiamo dire, senza ombra di dubbio, che Omar Sharif, ha letteralmente

vissuto almeno tre vite (da star, da giocatore di bridge, da seduttore e artista della vita), ma la sua faccia sembrava ormai scolpita nel tempo, fissata in quell'eterno e ironico sorriso che lo ha reso celebre, in una carriera costellata da oltre cento film sotto il segno dell’irregolarità, tra passioni, debiti, curiosità e voglia di una vita che ha sempre sbranato con lucida voracità.



I primi passi nel cinema Il suo vero nome era Michel Dimitri Shalhoub, figlio di genitori libanesi, nasce ad Alessandria d'Egitto. Diplomato all'inglese Victoria College, laureato in matematica e fisica al Cairo, scopre il cinema quasi per caso nel 1953. Lo nota un giovane regista, Youssef Chahine, e per il suo 'Lotta sul fiume' lo sceglie a fianco di una diva dell'epoca, Faten Hamama. Il successo personale prelude a un doppio grande amore: quello per Faten che lo sposerà due anni dopo e quello per il cinema.

Arriva il successo In otto anni interpreta oltre 20 film, tra cui 'La castellana del Libano' èI giorni dell'amore' arrivano anche sui nostri schermi; per ottenere il consenso dei genitori della sposa si converte all'Islam e sceglie il nome che lo accompagnerà per la vita, Omar El Sharif. Così si presenta a David Lean che sta scegliendo il cast per 'Lawrence d'Arabia' nel 1961: parla l'inglese e il francese senza imbarazzo, si comporta come un occidentale, ma ha negli occhi il furore del Mediterraneo. Lean gli affida il ruolo dello Sceriffo Ali', tra Peter O'Toole, Anthony Quinn e una schiera di marpioni del cinema anglosassone. Sharif non ha grande considerazione del suo partner ("O'Toole è la cosa più simile a una bistecca che abbia mai incontrato"), il suo ruolo sarebbe da comprimario, ma lo plasma fino a farne l'autentico eroe senza macchia dell'intera epopea. La nomination all'Oscar del '63 è la naturale conseguenza e gli apre le porte di Hollywood. Ciononostante le scelte successive dell'attore sono, a dir poco estemporanee.



I film girati in Italia Arriva in Italia con il suo fascino esotico per 'polpettoni' come 'La caduta dell'impero romano', un 'Marco Polo' e un 'Gengis Khan', transita per Hollywood con film non memorabili ('Una Rolls Royce gialla'), si salva per merito del suo pigmalione. Lean lo traveste da russo per l'adattamento del 'Dottor Zivago' (1965). Il successo è planetario, accompagnato da un Golden Globe che a sorpresa non va di pari passo con la candidatura all'Oscar. Invece Omar Sharif sceglie il piacere della vita: torna in Europa per 'C'era una volta' di Francesco Rosi, veste i panni di un ufficiale tedesco per 'La notte dei generali' di Anatole Litvak (ancora in coppia con O'Toole, ma stavolta l'eroe è Sharif), canta con Barbra Streisand in 'Funny Girl' e si innamora istantaneamente della diva americana. Poi si inventa Arciduca asburgico per 'La tragedia di Mayerling', veste i panni del 'Che', dilapida i guadagni e la fama finendo nel calderone dei western all'italiana ('L'oro dei McKenna'), va in Francia ('Diritto d'amare'), ritrova la Streisand in 'Funny Lady' (1975).

La solitudine di una star Sono passati poco più di dieci anni dal primo successo internazionale e Omar Sharif ha già visto tutto del cinema mondiale. Intanto ha imparato l'italiano, parla il greco e il turco, ha pubblicato il suo primo manuale di bridge ed è entrato nella lista dei 'top players' del gioco. "Finisci a fare una vita - racconta nella sua autobiografia - in totale solitudine: alberghi, valigie, cene senza nessuno che ti metta in discussione. L'attrazione del tavolo verde per me diventò irresistibile. E ci ho sperperato delle fortune. A un certo momento ho capito e ho deciso di smettere anche con il bridge per non sentirmi prigioniero delle mie passioni".