Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 7 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 7 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film biopic da vedere stasera in TV

Pelè, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Biografia del leggendario calciatore brasiliano, Pelè. Film che parte dall’infanzia nella totale povertà fino alla rete siglata, a soli 17 anni, nella finale dei Mondiali del 1958. Fu quello il primo successo in Coppa del Mondo dei verde-oro.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Accadde in aprile, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Idris Elba in un film che ripercorre il genocidio dei ruandesi Tutsi per mano degli Hutu. Il tutto passa attraverso la storia di due fratelli che si ritrovano ai lati opposti della barricata.

L’Immortale, ore 21:00 su Sky Cinema Action

La storia di Ciro, detto l’immortale, personaggio di “Gomorra – La serie”. Marco D’Amore dirige e interpreta questa pellicola, che mostra il suo alter ego dall’infanzia all’età adulta.

Vivere, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Francesca Archibugi dirige Micaela Ramazzotti e Adriano Giannini nella storia di due coniugi in crisi. Giunge una giovane ragazza alla pari nella loro vita, che rompe il fragile equilibrio della coppia.

18 regali, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film ispirato a una storia vera, con Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli ed Edoardo Leo. Una donna incinta decide di regalare 18 doni alla figlia che non vedrà mai crescere.

Il cardellino, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Theo ha 13 anni e prova a rielaborare la tragica perdita di sua madre attraverso un noto dipinto, “Il cardellino”. Ben presto diventerà la sua ossessione.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Fast & Furious – Solo parti originali, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Quarto capitolo della celebre saga action con Vin Diesel, Paul Walker e Michelle Rodriguez. Dom torna a Los Angeles per vendicare la morte di un’amica e si ritrova O’Conner sul proprio percorso.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Spirit – Cavallo selvaggio, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film ambientato nelle praterie del Far West. Un fiero stallone stringe una forte amicizia con un giovane nativo americano, che lo difende da chi intende catturarlo.

Film thriller da vedere stasera in TV

Ma, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Octavia Spencer in un thriller che la vede nei panni di una donna solitaria. Decide di invitare in casa propria un gruppo di ragazzi che intendono solo divertirsi. Quello che sembra un accordo ideale, per quanto strano, si rivela ben presto un incubo.

Film romantici da vedere stasera in TV

Stregata dalla Luna, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Tre Oscar per una commedia romantica con Cher, Nicolas Cage, Danny Aiello e Olympia Dukakis. Film ambientato a New York, dove una vedova italo-americana è in procinto di risposarsi. Si innamora però del futuro cognato.

Film comici da vedere stasera in TV

Starsky & Hutch, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Film tratto dal celebre telefilm anni ’70. Una commedia con Ben Stiller e Owen Wilson. Due agenti indagano su un omicidio, seguendo una pista che conduce a un boss del narcotraffico.

Tutti pazzi a Tel Aviv, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Commedia sulla crisi arabo-israeliana premiata a Venezia. Un palestinese, stagista sul set di una soap opera, trova un accordo insolito con l’ufficiale israeliano del checkpoint.

Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills, ore 21:14 su Premium Cinema 1

Eddie Murphy nel primo film della celebre trilogia. Un poliziotto indisciplinato giunge a Beverly Hills per indagare, senza autorizzazione, sulla morte del suo partner.

Al lupo! Al lupo!, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Tre fratelli molto diversi si riuniscono per cercare il padre scomparso nel nulla. Avranno così modo di confrontarsi e riscoprirsi.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Jupiter – Il destino dell’universo, ore 21:14 su Premium Cinema 1 +24

Mila Kunis è Jupiter Jones, una giovane come tante che scopre di possedere una straordinaria eredità genetica che potrebbe alternare l’equilibrio del cosmo.

I programmi in chiaro

Torno indietro e cambio vita, ore 21:25 su Rai 1

Marco è sposato con una splendida donna, ha un ottimo lavoro e un figlio. Tutto sembra perfetto ma sua moglie, di colpo, intende divorziare. Fuori casa e in compagnia di un vecchio amico, si ritrova indietro nel tempo fino al periodo scolastico.

Squadra Speciale Cobra 11, ore 21:45 su Rai 2

Episodio 6 della stagione 23 di questa storica serie, dal titolo “Allarme bomba”. Semir si sveglia legato a una sedia in un luogo sconosciuto, dopo che la sua macchina è stata fatta saltare in aria da una mina.

Cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Programma d’approfondimento condotto da Bianca Berlinguer. Insieme ai suoi ospiti racconta l’attualità e la cronaca italiana.

House Party, ore 21:20 su Canale 5

Una casa animata da una serie di imprevisti che collegano uno all’altro i grandi momenti di spettacolo, divertimento e riflessione di questo show con ospiti Michelle Hunziker e Il Volo.

Chicago P.D., ore 21:20 su Italia 1

Terzo episodio della sesta stagione, dal titolo “Cattivi ragazzi”. La banda che terrorizza il Little Village mette a segno una nuova rapina, uccidendo una persona e rapendo la figlia dell’uomo che ha citato in giudizio la polizia.

Speed, ore 21:27 su Rete 4

Un criminale folle ha posizionato una bomba su un bus. Un agente dovrà riuscire a non farlo decellerare, così da evitare l’esplosione.

In onda, ore 21:35 su La7

Programma di approfondimento quotidiano condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate, ore 21:30 su Tv8

Dopo aver sconfitto Smaug, Thorin è tornato a regnare ma il tesoro dei nani offusca la sua mente, portando a una guerra.

Jimmy Bobo – Bullet to the head, ore 21:25 su Nove

Jimmy Bobo ha trascorso tutta la propria vita ai margini della legalità come sicario professionista. Le azioni di un misterioso assassino lo costringono ad affiancare Taylor Kwon, poliziotto mosso da un senso di vendetta, proprio come Jimmy.