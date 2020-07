I cinque baci più iconici della Storia del cinema

Colazione da Tiffany

Colazione da Tiffany (1961) è un cult senza tempo. Tratto da un romanzo di Truman Capote, messo in scena con tocco aggraziato da Blake Edwards e forte dell’algida eleganza di Audrey Hepburn, il film ha segnato intere generazione grazie a dettagli indimenticabili (Gatto è considerato da molti il miglior felino mai visto sullo schermo) e sequenze cariche di emozioni. Tra tutte ovviamente svetta quella del bacio finale, nel vicolo sotto la pioggia battente, con la canzone Moon River pronta a risuonare per sempre nel nostro cuore.

Titanic

Titanic (1997) non ha bisogno di grandi presentazioni. È uno dei film più iconici di tutti i tempi, detiene ancora oggi il record di Oscar® vinti [11 per l’esattezza, a pari merito con Ben Hur (1959) e Il signore degli anelli – Il ritorno del re (2003)] ed è saldo tra le prime posizione delle classifiche dei botteghini di tutto il mondo. La sequenza del primo bacio tra Rose (Kate Winslet) e Jack (Leonardo DiCaprio) è pura poesia cinematografica: due giovanissimi divi, l’orizzonte mozzafiato dell’oceano sullo sfondo, il dolce timbro vocale di Celine Dion e il realizzarsi di un sogno dal sapore eterno: «Sto volando, Jack!»

Chiamami col tuo nome

Last but not least (abbiamo seguito un ordine puramente cronologico), quello di Chiamami col tuo nome (2017) è probabilmente uno dei baci più sospirati ed emozionanti degli anni più recenti. Il bellissimo film firmato da Luca Guadagnino si è imposto poco alla volta nell’immaginario collettivo divenendo un vero e proprio cult in pochissimo tempo. In effetti è difficile restare impassibili di fronte all’amore (im)possibile di Elio (Timothée Chalamet) e Oliver (Armie Hammer).