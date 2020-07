Il ritorno delle Tartarughe Ninja in una nuovo film in CGI

Le Tartarughe Ninja continuano ad affascinare il mondo del cinema. A distanza di trent’anni dal primo film, i personaggi creati da Kevin Eastman e Peter Laid saranno nuovamente protagonisti sul grande schermo con un reboot in CGI (tutto sulla tecnica CGI) che sarà prodotto dalla Paramount Pictures in collaborazione con Nickelodeon e l’attore, sceneggiatore e regista Seth Rogen. Il progetto prevede che alla regia del nuovo film d’animazione dedicato alle Tartarughe Ninja ci sia Jeff Rowe, mentre la sceneggiatura sarà curata da Brendan O’Brian. Alla pellicola parteciperanno anche Evan Goldberg e James Weaver oltre al già citato Seth Rogen. L’annuncio del nuovo film è tramite una nota di Brian Robbins, Presidente della sezione Kids & Family di ViacomCBS: “Aggiungere il genio di Seth, Evan e James all’umorismo e all’azione che sono già una parte integrante del franchise delle Tartarughe Ninja porterà questa proprietà ad un ulteriore livello di re-invenzione. Non vedo l’ora di scoprire cosa faranno, e so che Ramsey Naito e la sua squadra sono eccitatissimi all’idea di portare il Nick Animation Studio verso una nuova grande direzione grazie a quello che sarà il loro primo film in CGI destinato al grande schermo”.

Tutti i film con le Tartarughe Ninja

Dalla creazione come fumetto indie, nato nel 1984, le Tartarughe Ninja si sono trasformate in grandi protagonisti del grande e piccolo schermo. Addestrati per combattere il crimine, Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo sono stati al centro di un film d’azione negli anni ’90, una serie tv animata, film CGI e un reboot che ha generato anche un sequel. In particolare nel 2014 e nel 2016 sono stati prodotti due film prodotti da Michael Bay e che riprendono i primi film nati negli anni 90. In particolare la prima pellicola ha registrato un incasso di oltre 400 milioni di dollari riaccendendo di nuovo l’attenzione sui personaggi nati come fumetto. Proprio per questo Nickelodeon, come parte di un accordo separato con Netflix, è al lavoro su un film animato originale in 2D basato sulla serie attualmente in onda “Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles” (Il destino delle Tartarughe Ninja).

La storia del fumetto

La storia delle Tartarughe Ninja è ambientata a New York. Tutto nasce da un incidente automobilistico che porta un liquame radioattivo a disperdersi nelle fogne. Quattro piccole tartarughe vengono contaminate e vengono adottati da Splinter anch’egli contagiato e che da umano era maestro di arti marziali. Tutti hanno assunto caratteristiche antropomorfe e facoltà intellettive non inferiori a quelle umane e così Splinter decide di educare le tartarughe e insegnargli tutto ciò che sa sulle tecniche di combattimento. Tutti e quattro, ormai adolescenti, vengono dichiarati sensei pronti a combattere il crimine in città. Le quattro Tartarughe Ninja sono Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo e prendono i nomi da quattro protagonisti del Rinascimento Fiorentino. La lotta alla malavita li porterà ad affrontare il Clan del Piede, una setta di guerrieri ninja che gestisce il crimine organizzato di New York.