Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 30 giugno

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di guerra da vedere stasera in TV

Monuments Men, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film diretto e interpretato da George Clooney, affiancato da un cast d’eccezione con Matt Damon, Bill Murray, John Goodman, Cate Blanchett e Jean Dujardin. Storia ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. Un team di esperti d’arte dovrà recuperare i capolavori trafugati da Hitler.

Film romantici da vedere stasera in TV

Un giorno di pioggia a New York, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Woody Allen dirige Elle Fanning, Timothee Chalamet e Selena Gomez in una deliziosa commedia romantica. Due fidanzati si ritrovano a Manhattan per trascorrere un weekend da sogno. Vengono però travolti da una serie di imprevisti che potrebbe separarli per sempre.

Footloose, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia romantica remake del film cult con Kevin Bacon. Abituato a scatenarsi al suono del rock ‘n’ roll, un giovane si scontra con l’autorità di una cittadina dove la musica e il ballo sono vietati.

L’uomo fedele, ore 21:15 su Sky Cinema per te 1

Love story con protagonista Louis Garrel e Laetitia Casta. Marianne lascia Abel perché aspetta un figlio da un altro uomo. Quando questi muore, Abel la riconquista, scatenando un putiferio.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Kramer contro Kramer, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Un cult con Meryl Streep e Dustin Hoffman. Si racconta della lotta tra due ex coniugi per l’affidamento del figlio in tribunale. Pellicola che ha vinto 5 Oscar e 4 Golden Globe.

L’apparizione, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Vincent Lindon protagonista di un film sulla fede religiosa. Un reporter riceve un incarico dal Vaticano per svelare il mistero di una giovane orfana che sostiene d’aver visto la Vergine Maria.

Una famiglia perfetta, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Un uomo ricco ma solo ingaggia alcuni attori per interpretare la famiglia che non ha mai avuto, trascorrendo insieme le vacanze natalizie.

Una vita rubata, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Matthew decide di rivedere tutte le proprie priorità dopo un attacco di cuore che lo ha quasi ucciso. Diventa così l’obiettivo di alcune persone poco raccomandabili.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Shaun, vita da pecora: Farmageddon – Il film, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Il secondo film ispirato alla serie animata. Shaun e i suoi amici devono difendere una piccola aliena da alcuni agenti governativi.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Bleeding Steel – Eroe di acciaio, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Jackie Chan è un agente speciale che dovrà proteggere a ogni costo la vita di sua figlia. Una banda criminale è infatti interessata a lei per riuscire a ottenere un miracoloso siero presente nel suo corpo.

Film thriller da vedere stasera in TV

Non sono un assassino, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Riccardo Scamarcio in un thriller tratto dal romanzo di Francesco Caringella. Un vicequestore viene accusato dell’omicidio di un giudice di cui era grande amico.

Film comici da vedere stasera in TV

E’ già ieri, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Antonio Albanese e Fabio De Luigi in una commedia remake di “Ricomincio da capo”. Giunto in Spagna per realizzare un servizio sulle cicogne, un giornalista si ritrova a vivere sempre lo stesso giorno.

2 cavalieri a Londra, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Jackie Chan e Owen Wilson nel sequel di “Pallottole cinesi”. Un ribelle cinese uccide un dignitario della corte imperiale, fuggendo poi in Inghilterra.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Juraccic Park, ore 21:15 su Sky Cinema per te 2

Tre Oscar per un film che ha fatto storia. Su di un’isola sperduta nell’oceano un miliardario è riuscito a riportare in vita i dinosauri. Qualcosa però andrà storto nel suo parco dei divertimenti e le creature otterranno la libertà, dando la caccia agli umani presenti.

Film horror da vedere stasera in TV

Auguri per la tua morte, ore 21:15 su Premium Cinema

Omaggio horror al cult “Ricomincio da capo”. Tree è bloccata in un loop temporale che la costringe a rivivere sempre lo stesso giorno, che termina puntualmente con la sua morte.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Il sesto giorno, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Film con protagonista Arnold Schwarzenegger. Un uomo scopre che qualcuno col suo stesso volto sta occupando il suo posto in famiglia.

I programmi in chiaro

Quanto basta, ore 21:55 su Rai 1

Toccante commedia sulla neurodiversità con Vinicio Marchioni e Valeria Solarino. Uno chef, condannato a scontare una pena nei servizi sociali, stringe amicizia con un giovane autistico.

Squadra speciale Cobra 11, ore 21:20 su Rai 2

Episodio numero 23 della quinta stagione, dal titolo “Caccia a Semir”. Semir è in fuga dalla polizia poco dopo lo scontro con l’investigatore della dogana Winter a causa di un’operazione congiunta e fallita.

Cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Programma di approfondimento, tra politica e cronaca, condotto da Bianca Berlinguer, che offre uno spaccato del nostro Paese con i suoi ospiti.

Tu si que vales, ore 21:20 su Canale 5

Talent show che vede sul palco artisti di ogni genere, posti al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.

Chicago Fire, ore 21:20 su Italia 1

Primo episodio della settima stagione, dal titolo “Sotto controllo”. Un nuovo supervisore giunge alla 51. Si tratta in realtà di una vecchia conoscenza di Boden, Jerry Gorsch.

Giustizia a tutti i costi, ore 21:29 su Rete 4

Il poliziotto Gino Felino dichiara guerra alla malavita di Brooklyn dopo aver visto morire il proprio collega Bobby Lupo.

In onda, ore 20:35 su La7

Programma di approfondimento politico condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Lo Hobbit – La desolazione di Smaug, ore 21:30 su Tv8

Secondo capitolo della trilogia prequel de “Il Signore degli Anelli” diretto da Peter Jackson. Bilbo e i nani sono giunti finalmente a casa, dove dovranno fronteggiare il temibile Smaug.

The November Man, ore 21:25 su Nove

Peter Devereaux è un ex agente operativo della CIA. È costretto a tornare in servizio per una missione molto delicata, ritrovandosi dinanzi un suo ex allievo.