Ustica, 40 anni dopo la tragedia

Sabato 27 giugno in prima serata su Sky Cinema Drama va in onda il film “Ustica”, dramma di denuncia con Caterina Murino che ripercorre la tragedia che sconvolse l’Italia nel 1980

Il 27 giugno si celebra un tragico anniversario, quello dei 40 anni dal dolorosissimo evento che sconvolse l’Italia nel 1980, la strage di Ustica.



Sopra il braccio di mare compreso tra le isole italiane di Ponza e Ustica, precipitò il volo di linea in cui persero la vita tutti coloro che si trovavano a bordo dell’aereo.

A 40 anni di distanza, Sky Cinema Drama ricorda quella tragedia con il film Ustica, il dramma di denuncia diretto da Renzo Martinelli con Caterina Murino che ripercorre i fatti attorno a quel disastro.



Marco Leonardi si cala nei panni del deputato Corrado di Acquaformosa e Caterina Murino in quelli di Roberta Bellodi, giornalista che perse la figlia nel disastro in cui morirono 81 persone.

Indagando per capire cosa sia realmente successo, la pellicola solleva una scoperta, quella di un'Italia al servizio della NATO ma amica del colonnello Gheddafi.

I MiG libici si recano nella Jugoslavia comunista per gli interventi di manutenzione ordinaria impossibili da effettuare in Libia. I velivoli, per espressa richiesta del SISMI, devono viaggiare disarmati e possono attraversare lo spazio aereo italiano solamente accodandosi ad aerei passeggeri o da trasporto.



Quello con il film Ustica è un appuntamento che non si può perdere. Che non si deve perdere.

Sabato 27 giugno in prima serata su Sky Cinema Drama, per ricordare la tragedia a 40 anni da quel terribile giorno, guardare Ustica è doveroso. Non dimentichiamo mai.