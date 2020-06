Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 22 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 22 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film comici da vedere stasera in TV

D.N.A. – Decisamente non adatti, ore 21:15 su Sky Cinema Uno e alle 21:45 su Sky Cinema per te 1

Esordio alla regia di Lilo & Greg, al centro di una commedia degli equivoci con Anna Foglietta e Francesco Mura. Due ex compagni di scuola decidono di scambiarsi i codici genetici.

Com’è bello far l’amore, ore 21:15 su Premium Cinema

Commedia con Fabio De Luigi e Claudia Gerini. Un pornodivo riaccende la passione ormai da tempo sopita di una coppia in crisi.

La scuola serale, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Kevin Hart interpreta Teddy, che torna a scuola dopo essere rimasto senza lavoro. Intende ottenere il diploma che non ha mai preso, scoprendo che il suo storico rivale è oggi il preside.

Burn after reading – A prova di spia, ore 21:15 su Premium Comedy

Commedia esilarante diretta dai fratelli Coen, con un cast stellare: George Clooney, Brad Pitt, John Malkovich, tra gli altri. Le memorie di un ex agente della CIA finiscono nelle mani di due personal trailer. Avrà così inizio un folle tentativo di ricatto.

Film thriller da vedere stasera in TV

A Beautiful Day, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Joaquin Phoenix è un veterano di guerra incaricato di rintracciare la figlia di un noto politico. Premio come miglior attore a Cannes 2017 per il protagonista.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Scarface, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Un gangster movie cult con protagonista Al Pacino, diretto da Brian De Palma. Tony Montana è un rifugiato cubano che si cimenta con successo nella scalata al successo nel mondo della malavita.

Straight Outta Compton, ore 21:15 su Premium Emotion

È la storia del primo gruppo gangsta rap, raccontando la vita nel ghetto e il successo. Il film racconta tutta la storia, fino alla rottura.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Timetrip – Avventura nell’era vichinga, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film fantasy che si divide tra antiche leggende e viaggi nel tempo. I giovani Valdemar e Sille incontrano un uomo che afferma d’essere la vittima del sortilegio di una strega.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Attacco al potere 3, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Gerard Butler per la terza volta nei panni dell’agente Mike Banning. Stavolta però dovrà scagionarsi da una gravissima accusa, aver attentato alla vita del Presidente degli Stati Uniti.

Dredd – La legge sono io, ore 21:15 su Premium Energy

Film tratto dai fumetti di John Wagner e Carlos Esquerra. Sylvester Stallone è Dredd, poliziotto feroce e giustiziere sempre pronto alla vendetta.

Film horror da vedere stasera in TV

Friend Request – La morte ha profilo, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Alycia Debnam Carey in un horror sul mondo dei social network. Laura cancella una ragazza dalle proprie amicizie di Facebook e si ritrova in un vero e proprio incubo.

Film romantici da vedere stasera in TV

L’estate all’improvviso, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Dominic Cooper ed Emily Browning al centro di un film ricco di turbamenti amorosi nella Cornovaglia di inizio ‘900. Una giovane londinese si unisce a una comunità di artisti bohemien che vivono nella totale libertà. Conquista il cuore di due uomini.

Out Stealing Horses – Il passato ritorna, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Lo spettacolo della natura scandinava si dipana in questo film con Stellan Skarsgard. Un vedovo ritorna in campagna alla ricerca della pace mentale. Lo assalgono però i ricordi del passato.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Il gladiatore, ore 21:15 su Sky Cinema per te 2

Russell Crowe e Joaquin Phoenix in un film cult di Ridley Scott, vincitore di 5 Oscar. Dopo aver visto sterminata la propria famiglia, il generale Massimo Decimo Meridio viene venduto come schiavo. Dovrà lottare, da gladiatore, per ottenere la propria vendetta.

Film sui supereroi da vedere stasera in TV

Il cavaliere oscuro – il ritorno, ore 21:15 su Premium Cinema

Ultimo capitolo della trilogia su Batman, diretto da Christopher Nolan. Il cavaliere oscuro fa ritorno a Gotham dopo 8 anni d’assenza, provando a salvarla.

I programmi in chiaro

Il giovane Montalbano, ore 21:25 su Rai 1

Episodio dal titolo “Ferito a morte”. Montalbano è alle prese con l’omicidio di un usuraio che sembra però nascondere moventi passionali.

Un matrimonio da favola, ore 21:20 su Rai 2

Daniele decide di avanzare nella propria carriera a ogni costo. Sposa Barbara, la figlia del capo e approfitta dell’evento per ritrovare i propri amici del liceo. Tra questi c’è Giovanni, marito di Paola, coinvolto segretamente in una relazione con Sara.

Le verità nascoste, ore 21:20 su Rai 3

Il dottor Norman Spencer e Claire sono felicemente sposati. Vivono in una casa su di un lago e mentre lui lavora, lei resta a casa e percepisce strane presenze.

Robin Hood, ore 21:21 su Canale 5

La versione della leggenda di Robin Hood secondo Ridley Scott, che torna a lavorare con Russell Crowe. Questi si reca a Nottingham per restituire quanto resta del figlio di una nobile famiglia decaduta. Si ritrova a vestirne i panni, per il bene comune.

Quarta repubblica, ore 21:25 su Rete 4

Programma di approfondimento condotto da Nicola Porro, che fronteggia i principali temi dell’attualità italiana.

Fuga da Alcatraz, ore 21:15 su La7

Film cult con Clint Eastwood. Frank Morris è celebre per essere riuscito a fuggire da molte prigioni nel corso della sua “carriera”. Dovrà riuscire a farlo anche nell’impenetrabile Alcatraz.

Karate Kid II – La storia continua, ore 21:30 su Tv8

Secondo capitolo della saga, con Miyagi che torna con Daniel san al proprio villaggio natio. Lo fa dopo ben 40 anni e scopre che i dissapori di un tempo sono ancora vivi.

Sapore di mare, ore 21:25 su Nove

Avventure e disavventure, amori e risate in una magica estate degli anni ’60 in Versilia. Film cult di Carlo Vanzina, con Jerry Calà, Christian De Sica, Virna Lisi e non solo.