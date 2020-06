Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 19 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 19 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Escobar, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Benicio del Toro interpreta il celebre boss del narcotraffico. Questi viene mostrato da un altro punto di vista, attraverso una vicenda secondaria. Un surfista si innamora di sua nipote, ritrovandosi in un vortice di violenza.

Film comici da vedere stasera in TV

Ribelli, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Commedia con delitto che vede protagoniste tre donne. Sandra deve sbarazzarsi del cadavere di un molestatore, ucciso accidentalmente. Al suo fianco due colleghe pronte all’azione.

A qualcuno piace caldo, ore 21:15 su Classic Collection

Marilyn Monroe, Jack Lemmon e Tony Curtis in una commedia di Billy Wilder. Un film cult, vincitore di un premio Oscar e 3 Golden Globe. Due musicisti in fuga dai gangster si travestono da donna.

I morti non muoiono, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia diretta da Jim Jarmusch, ricca di citazioni. Commedia e horror si fondono, per un film che vanta un ricco cast, da Bill Murray ad Adam Driver, fino a Tilda Swinton. I defunti escono di colpo dalle proprie tombe, cibandosi dei vivi in una piccola cittadina. Un trio di poliziotti dovrà dare il via alla resistenza.

Cetto c’è, senzadubbiamente, ore 21:15 su Sky Cinema per te 1

Il ritorno di Cetto La Qualunque in questo terzo capitolo con protagonista Antonio Albanese. Dopo essersi rifatto una vita in Germania, Cetto torna in Italia per le condizioni di salute di sua zia. Quest’ultima però gli rivela le sue origini nobili.

Uno di famiglia, ore 21:15 su Premium Cinema

Commedia divertente che vede come protagonista Luca, un quarantenne preso sotto l’ala di una potente famiglia, che tiene in mano le sorti di Roma.

Un boss sotto stress, ore 21:15 su Premium Comedy

Sequel di “Terapie e pallottole”, con Robert De Niro e Billy Crystal. Il boss mafioso Paul Vitti ha ancora bisogno del suo analista.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Space Dogs, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Belka è una cagnetta protagonista del circo di Mosca. Viene di colpo spedita in orbita insieme a una randagia, Streika, a bordo del satellite Sputnik.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Bad Boys II, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Will Smith e Martin Lawrence tornano in azione nel sequel diretto da Michael Bay. I due detective della squadra Narcotici di Miami devono fermare un traffico di ecstasy.

Film thriller da vedere stasera in TV

Secret Window, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Johnny Depp in un thriller tratto da un romanzo di Stephen King. Un celebre scrittore, molto depresso, si ritira in campagna per ritrovare la propria ispirazione. Uno strano personaggio però inizia a ossessionarlo.

Lo squalo 3, ore 21:15 su Sky Cinema per te 2

Terzo capitolo dedicato al più letale dei killer marini. Uno squalo femmina cui viene ucciso il cucciolo scatena la propria ira omicida in un parco acquatico della Florida.

Il collezionista, ore 21:14 su Premium Energy

Thriller con Morgan Freeman e Ashley Judd. Un maniaco che segrega le proprie vittime si aggira per le strade della città. Alex Cross dovrà darsi da fare per trovarlo, dal momento che la sua giovane nipote è di colpo svanita nel nulla.

Film romantici da vedere stasera in TV

Nessuno come noi, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia romantica con Alessandro Preziosi e Sarah Felberbaum. La passione si accende tra una professoressa e un docente universitario, padre di un alunno ribelle.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il verdetto, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Emma Thompson e Stanley Tucci nel dramma tratto dal romanzo di Ian McEwan. Un giudice deve fronteggiare il caso di un ragazzo malato che rifiuta una trasfusione di sangue per motivi religiosi.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Le crociate, ore 21:14 su Premium Cinema +24

Un crociato fa ritorno in Francia dopo aver combattuto in Oriente, sostenendo d’essere il padre di Baliano, maniscalco costretto a fuggire dal proprio villaggio. I due partiranno per la Terra Santa, prendendo parte alle crociate.

Film sportivi da vedere stasera in TV

Jimmy Grimble, ore 21:14 su Premium Emotion

Jimmy Grimble è un adolescente tifoso del Manchester City. Il calcio è la sua vita e sogna di farne il proprio lavoro. Per riuscirci però dovrà soffrire molto.

I programmi in chiaro

Top Dieci, ore 21:25 su Rai 1

Programma condotto da Carlo Conti, che vede due squadre composte rispettivamente da 3 celebrità, sfidarsi in una serie di divertenti round.

Sulle ali della pazzia, ore 21:20 su Rai 2

Amber sta per sposare Luke. Jill, sua futura suocera, la vede come la figlia che non ha mai avuto. Sharon, madre di Amber, è invece gelosa della ragazza, al punto da prendere la situazione nelle proprie mani, così da non perderla.

Notte prima degli esami, ore 21:20 su Rai 3

Il racconto delle avventure di un gruppo di amici a pochi giorni dall’esame di maturità, tra grandi decisioni, nuove responsabilità e quella ricerca spasmodica del vero amore che non ci abbandona mai.

Tu si que vales, ore 21:21 su Canale 5

Nuovo appuntamento con il talent show che vede Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari come giudici. Sul palco si esibisce ogni sorta di artista italiano e straniero.

Transformers 3, ore 21:30 su Italia 1

Shockwave governa Cybertron mentre gli Autobot e i Decepticon sono impegnati sulla Terra. Intanto Sam è diventato un adulto e il suo rapporto con Optimus Prime non sembra essere più quello di un tempo.

Quarto grado – Le Storie, ore 21:25 su Rete 4

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un programma d’informazione sul mondo del crime in Italia, analizzando i noti fatti di cronaca del nostro Paese.

Propaganda Live – Best of, ore 21:15 su La7

Il meglio del programma satirico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, che racconta col sorriso sulle labbra tutto ciò che accade nel nostro Paese.

Italia’s Got Talent – Best of, ore 21:30 su Tv8

Il meglio dell’ultima edizione di “Italia’s Got Talent”, con Mara Maionchi, Joe Bastianich, Federica Pellegrini e Frank Matano come giudici.

Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Nuovo appuntamento con lo show live di Maurizio Crozza, che propone la propria pungente ironia per offrire un affresco dell’Italia odierna.