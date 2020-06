L’Intruso, il thriller psicologico con Dennis Quaid su Sky Cinema Uno

Mercoledì 17 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Uno l’appuntamento è con L’Intruso, thriller psicologico che narra la storia di due giovani sposi che comprano una casa per poi scoprire che il proprietario non ha alcuna intenzione di andarsene

Un giovane manager del settore pubblicitario, felicemente sposato con una moglie devota desiderosa di trasferirsi a vivere in una località tranquilla non lontano dalla metropoli, individua la propria casa dei sogni in una splendida dimora di campagna, Napa Valley, che si rivela di proprietà di un eccentrico vedovo.



Attratti irresistibilmente dalla location, i due coniugi si convincono ad acquistarla, incalzati dalla fretta del venditore, che si dichiara in partenza per la Florida dove intende andare a vivere a casa della figlia. Di fatto la casa viene acquistata, ma il vecchio proprietario tarda ad allontanarsi definitivamente, adducendo a scuse e imprevisti che lo trattengono in zona, costringendolo a soggiornare in un vicino albergo.

L'invadenza dell'uomo, sempre disposto a farsi trovare nei pressi della villa, indispone molto il manager, mentre incontra una più gentile indulgenza da parte della moglie, che finisce poco per volta per divenire il centro d'interesse principale dell'enigmatico vecchio proprietario, dopo ovviamente l'immobile, a cui l'uomo dimostra di tenere ancora oltre ogni ragionevole motivazione.



A caro prezzo, la bella coppia finirà per comprendere le ragioni di quella vendita forzosa, e poi le ragioni di quel diabolico uomo, adombrato da scabrosi episodi inerenti la sorte della sua famiglia, e di fatto nella sua follia seriamente intenzionato a riprendersi la vecchia dimora, oltre che la sua nuova, affascinante proprietaria.

Il thriller psicologico con Dennis Quaid, diretto da Deon Taylor, ti aspetta su Sky Cinema Uno mercoledì 17 giugno alle 21.15.