Avatar le riprese dei sequel sono iniziate

Quello che sappiamo dei sequel di Avatar

Avatar 2, svelati dettagli sulla trama

In realtà Landau non è la prima volta che suoi social posta foto di imbarcazioni e del cast di Avatar 2. Lo aveva già fatto durante il lungo periodo del lockdown (vai allo speciale) che aveva impedito l’inizio delle riprese e che avevano coinvolto la Nuova Zelanda, location scelta per il sequel.