Top Gun: Maverick o No Time to Die? Denise Negri sceglie Tom Cruise

Non è una saga, eppure l'arrivo in sala del sequel "Top Gun: Maverick" è uno degli eventi cinematografici più attesi della stagione. Tom Cruise, 34 anni dopo, torna a rivestire i panni Pete Mitchell promettendo acrobazie e adrenalina. Ecco perché non vedo l'ora che esca

Sono cresciuta con il poster di “Top Gun” in camera perché è stato un film icona degli anni '80: il fascino della divisa, gli avvitamenti adrenalinici degli F-14, la rivalità con “Ice man”, le partite in spiaggia a beach volley a torso nudo, le corse in moto lungo la costa, la canzone premio oscar “Take my breath away” e naturalmente la morte di Goose. Tutti questi elementi hanno contribuito al successo del film e ovviamente al lancio della carriera di Tom Cruise.

TOP GUN: MAVERICK, IN SALA DAL 23 DICEMBRE

Per questo attendo il sequel, “Top Gun: Maverick” con una certa impazienza. Sappiamo che doveva uscire in sala a luglio ma poi con l’emergenza sanitaria e il cinema mondiale bloccato, è stato posticipato al 23 dicembre.

Tutti dicono che Tom Cruise sia un ottimo compagno di lavoro, molto esigente con se stesso e con i colleghi di set, sappiamo che ama prendere parte in prima persona anche alle acrobazie più spericolate e che cerca di usare il meno possibile gli effetti speciali al computer, la famosa CGI. Tutto questo fa da garanzia per quanta adrenalina troveremo nel film.

TRAMA E PERSONAGGI

La storia: Pete “Maverick” Mitchell è diventato un istruttore di volo e tra i suoi allievi incontrerà anche il figlio di Goose. Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del passato, Maverick deve confrontarsi con le sue paure più profonde, fino ad una missione che richiederà il sacrificio ultimo di tutti colore che sceglieranno di parteciparvi. Sono passati 34 anni ma Tom Cruise, e questo gli fa onore, è perfettamente in grado di riprendere i panni di questo personaggio iconico, ancora nei cuori del pubblico. Nel cast anche Val Kilmer, Jennifer Connelly, Ed Harris.

Voto 10 per la frase, autoironica, che si sente nel trailer. Cruise/Maverick dice: “Devo ammettere che non mi aspettavo un invito a tornare”. Gli rispondono: “Si chiamano ordini, Maverick”.