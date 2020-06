Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 12 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 12 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Codice 999, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Casey Affleck, Kate Winslet, Chiwetel Ejiofor e Woody Harrelson in un action metropolitano. Un gruppo di poliziotti, tutti corrotti, mette in atto una rapina per conto della mafia. Un collega però sta per scoprire i loro traffici.

The Kingdom, ore 21:15 su Premium Energy

Una squadra dell’FBI si ritrova inviata in Arabia Saudita per portare a termine delle indagini su un attentato con vittime americane. Film con il premio Oscar Jamie Foxx.

Film drammatici da vedere stasera in TV

L’albero del vicino, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Tragedia proveniente dall’Islanda, intrisa di ironia grottesca. Atli è separato da sua moglie e torna a vivere con i propri genitori. Si ritrova così coinvolto in un’accesa disputa condominiale.

A Star is Born, ore 21:14 su Premium Cinema

Remake di un celebre classico, con Lady Gaga e Bradley Cooper. Un cantante rock dipendente da alcool e droga conosce una giovane promessa della musica. La aiuta a emergere e se ne innamora, trascinandola però nel suo mondo oscuro.

Un segreto tra di noi, ore 21:14 su Premium Emotion

Una tipica famiglia americana, dal grande successo, si ritrova a fronteggiare antichi rancori e ricordi nascosti, con Julia Roberts, Ryan Reynolds e Willem Dafoe.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Automata, ore 21:15 su Sky Cinema Sci-Fi

Antonio Banderas protagonista di un fanta-thriller ambientato nel 2044. Un agente assicurativo deve indagare sullo strano comportamento di un androide dotato di intelligenza artificiale.

Ex Machina, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Film che ha donato celebrità ad Alicia Vikander, premiato agli Oscar per gli effetti speciali. Un thriller fantascientifico che vede un giovane programmatore dover mettere alla prova un androide dall’aspetto umano.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Le avventure del topino Despereaux, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Tratto da un libro per ragazzi, questa è la storia di un topolino molto colto e desideroso di avventure. Dovrà riuscire a salvare una principessa rapita da uno spasimante deluso.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Il primo cavaliere, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Sean Connery e Richard Gere in un nuovo adattamento della leggenda di Re Artù. Lancillotto viene incaricato dal sovrano di salvare la sua Ginevra, rapita dal perfido Malagant. Tra i due però scatterà la scintilla.

Film thriller da vedere stasera in TV

Out of Blue – Indagine pericolosa, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Un detective deve portare avanti le indagini su un caso di omicidio. La vittima è un’astrofisica, la cui dipartita conduce l’investigatore in un’infinita serie di eventi inspiegabili.

Lo squalo 2, ore 21:15 su Sky Cinema per te 2

Grande tensione nel sequel del capolavoro di Steven Spielberg. Un nuovo vorace squalo torna a infestare le acque dell’isola. Soltanto il capo della polizia riuscirà a intuire il vero pericolo.

Film romantici da vedere stasera in TV

Un amore a 5 stelle, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia romantica con protagonisti Jennifer Lopez e Ralph Fiennes. Un candidato al Senato si innamora di una giovane donna, ignaro del fatto che sia una cameriera dell’albergo in cui lavora. Lei, per una volta, potrà godersi la sua favola personale.

Film biopic da vedere stasera in TV

Nureyev – The White Crow, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Ralph Fiennes dirige Oleg Ivenko nel film sulla vita del celebre ballerino Rudolf Nureyev. Si va dall’infanzia nell’URSS alla richiesta d’asilo politico in Francia negli anni ’60.

Film comici da vedere stasera in TV

Little Monsters, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia a tinte horror con il premio Oscar Lupita Nyong’o. Un’insegnante e un musicista squattrinato difendono dei bambini da un’orda di zombie nel corso di una gita.

Classe Z, ore 21:15 su Sky Cinema per te 1

Alessandro Preziosi e Andrea Pisani in una commedia sul mondo della scuola. Gli studenti di un liceo, ghettizzati dal loro preside, chiedono aiuto a un professore per riuscire a superare la maturità.

Terapia e pallottole, ore 21:15 su Premium Comedy

Un boss mafioso, interpretato da Robert De Niro, è afflitto da attacchi di panico. Nella sua vita si ritrova uno strizzacervelli, interpretato da Billy Crystal, costretto a prenderlo in cura.

I programmi in chiaro

Juventus – Milan (diretta), ore 20:30 Rai 1

Su Rai 1, in diretta alle ore 20:30, va in onda la partita di Coppa Italia Juventus – Milan, semifinale ritorno.

Il gioco del ricatto, ore 21:20 Rai 2

Regia di Doug Campbell, con McKinley Blehm, Scottie Thompson e Lucas Kerr. Quando sua figlia Lindsay viene rapita durante una gita scolastica, la vita di Rachel si trasforma in un incubo.

Euforia, ore 21:20 Rai 3

Regia di Valeria Golino, con Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea. Un'inaspettata e drammatica situazione costringe due fratelli, molto diversi tra loro, a riavvicinarsi e conoscersi meglio.

Quarto grado – Le storie, ore 21:25 Rete 4

Programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Le inchieste su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca più recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

Notting Hill, ore 21:20 Canale 5

Regia di Roger Michell, con Julia Roberts e Hugh Grant. A Notting Hill il timido William è proprietario di un negozietto di libri dove un giorno entra Anna, diva di Hollywood.

Olé, ore 21:30 Italia 1

Commedia italiana del 2006 diretta da Carlo Vanzina, con Massimo Boldi, Vincenzo Salemme, Daryl Hannah, Enzo Salvi, Natalia Estrada. Due professori del liceo classico portano gli studenti in gita scolastica in Spagna.

Propaganda Live, ore 21:15 La7

Umorismo, musica, ospiti ed opinionisti nel programma condotto da Diego Bianchi, per approfondire tematiche e protagonisti del nostro tempo.

Italia’s Got Talent – Best Of - 1ª TV, ore 21:30 Canale 8

Le migliori performance dei talenti che si sono esibiti davanti a Frank Matano, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Joe Bastianich.

Fratelli di Crozza (live), ore 21:25 Nove

Maurizio Crozza torna live sul Nove con il suo show. Una satira unica, con lo sguardo sempre puntato sull'attualità politica e sociale.

