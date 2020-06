Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 11 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 11 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film comici da vedere stasera in TV

Se son rose, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Leonardo Pieraccioni dirige e interpreta una commedia nella quale è un eterno Peter Pan. Sua figlia però decide di rimetterlo in contatto con tutte le sue ex, nella speranza che metta la testa a posto.

Sogno di una notte di mezza età, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Irriverente commedia con Gerard Depardieu. Un uomo sposato sfrutta la propria fervida immaginazione per fantasticare sulla giovane fidanzata di un suo amico.

Bad Teacher – Una cattiva maestra, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Cameron Diaz è una professoressa con nessun interesse per il suo ruolo educativo. Lasciata prima delle nozze, è pronta a tutto pur di accaparrarsi l’ambito supplente di matematica.

Animal House, ore 21:15 su Sky Cinema per te 1

John Landis dirige John Belushi nel suo esordio al cinema in una commedia demenziale. Film ambientato negli anni ’60 all’interno di un college, dove i membri di una confraternita ne combinano di tutti i colori.

Cattivi vicini, ore 21:15 su Premium Comedy

Una coppia di neogenitori è alle prese con dei vicini di casa a dir poco turbolenti, privi di qualsiasi inibizione. Film con Seth Rogen, Rose Byrne e Zac Efron.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Wildlife, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Jake Gyllenhaal e Carey Mulligan in un dramma ambientato in Montana nel 1960. La sedicenne Joe scopre l’amata verità sulla crisi coniugale dei propri genitori.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Men in Black: International, ore 21:15 su Sky Cinema Sci-Fi

Quarto capitolo dedicato alla celebre saga fanta-action. Stavolta i protagonisti sono Chris Hemsworth e Tessa Thompson, affiancati da Liam Neeson ed Emma Thompson. Molly corona finalmente il suo sogno di entrare negli MIB. Si ritroverà però in un caso che potrebbe mettere a rischio il futuro della Terra.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

The Karate Kid – La leggenda continua, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film che si riconnette in qualche modo alle pellicole cult degli anni ’80. Storia riscritta, con Jaden Smith che viene trascinato da sua madre in un altro Paese, dove proverà ad apprendere il kung fu da un particolare maestro, interpretato da Jackie Chan.

Film biopic da vedere stasera in TV

Kill the Irishman, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film con Val kilmer, Vincent D’Onofrio e Christopher Walken. Si racconta la vera storia di Danny Green, boss della malavita nella Cleveland degli anni Sessanta, oltre che leader sindacale.

Churchill, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Brian Cox nella biografia del grande statista inglese, Winston Churchill. Film che si concentra sui giorni precedenti lo sbarco in Normandia da parte degli Alleati nel 1944.

Prima che sia notte, ore 21:14 su Premium Emotion

Film vincitore di un Leone d’argento con protagonista Javier Bardem. Questi interpreta il poeta e romanziere cubano Reinaldo Arenas. Un viaggio nella sua vita travagliata, dall’infanzia alla persecuzione politica.

Film thriller da vedere stasera in TV

8mm – Delitto a luci rosse, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Nicolas Cage e Joaquin Phoenix in un thriller diretto da Joel Schumacher. Un detective porta avanti delle indagini su un omicidio, il che lo trascina nell’universo degli snuff-movie.

Blood Money – A qualsiasi costo, ore 21:15 su Sky Cinema per te 2

John Cusack protagonista di questa pellicola che vede tre ragazzi entrare in possesso di un bel po’ di soldi di proprietà di un criminale. L’avidità però li porterà a mettersi gli uni contro gli altri.

The Town, ore 21:14 su Premium Energy

Ben Affleck dirige e interpreta questo thriller ambientato nella città di Boston. Un ladro è pronto per il grande colpo prima di ritirarsi e dire addio a tutti i propri cari. Vorrebbe cambiare vita al fianco della donna che ama ma nulla andrà come previsto.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Ex Machina, ore 21:15 su Premium Cinema

Film che ha donato celebrità ad Alicia Vikander, premiato agli Oscar per gli effetti speciali. Un thriller fantascientifico che vede un giovane programmatore dover mettere alla prova un androide dall’aspetto umano.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Harry Potter e il principe mezzosangue, ore 21:13 su Premium Cinema +24

Harry torna a Hogwarts e scopre un vecchio libro di pozioni, appartenuto a un misterioso principe mezzosangue. Questo è la chiave per scoprire alcuni segreti passati.

I programmi in chiaro

Che Dio ci aiuti, ore 21:25 Rai 1

Su Rai 1 “Che Dio ci aiuti”, stagione 5 - episodio 3 “Il cuore in soffitta” - Suor Angela scopre il segreto su Ginevra. Intanto, Nico sembra molto affascinato da Maria, ma resta molto deluso dopo aver scoperto chi sia realmente.

Paradise Beach: dentro l’incubo, ore 21:20 Rai 2

Film del 2016 per la regia di Jaume Collet-Serra, con protagonista Blake Lively. Al largo di una spiaggia messicana, Nancy si ritrova sola con la sua tavola da surf e uno squalo bianco che aspetta solo di divorarla.

Air Force One, ore 21:20 Rai 3

Regia di Wolfgang Petersen, con Harrison Ford e Gary Oldman. Di ritorno da Mosca, l'aereo presidenziale americano viene occupato da una banda di terroristi che chiedono il rilascio di un pericoloso dittatore.

Dritto e rovescio, ore 21:25 Rete 4

Programma di approfondimento giornalistico condotto da Paolo Del Debbio, tra temi di attualità, politica e al loro impatto sulla vita della gente comune.

New Amsterdam - 1ª TV, ore 21:20 Canale 5

In prima visione su Canale 5 arriva la seconda stagione di “New Amsterdam”, con l'amato dottor Max Goodwin e i suoi colleghi del Bellevue Hospital di New York.

Din Don - Una parrocchia in due, ore 21:30 Italia 1

Commedia diretta da Claudio Norza, con Enzo Salvi e Maurizio Battista. Donato, un manager musicale cialtrone, per sfuggire ai due sgherri di un boss a cui ha fatto perdere molti soldi, si presenta al parroco di una chiesa di paese, don Dino, vestito da prete, e finge di essere stato mandato lì dal vescovo.

Siamo tutti Alberto Sordi?, ore 21:15 La7

Alberto Sordi: la leggendaria storia di un artista e autore unico al mondo, memorabile interprete della commedia umana degli italiani del '900. Docu-film diretto da Fabrizio Corallo (2020).

Segui l’onda, ore 21:30 Canale 8

Regia di Rhiannon Bannenberg, con Debby Ryan e Genevieve Hegney. Una giovanissima modella, costantemente sotto pressione per soddisfare i desideri della madre, assapora la libertà grazie a un periodo di pausa dalla zia.

Restaurant Swap - Cambio ristorante - 1ª TV, ore 21:30 Nove

Prima stagione di “Cambio ristorante”. Alcuni proprietari di ristoranti molto diversi fra loro si scambiano di ruolo. A dirigere la gara e decretare il vincitore sarà lo chef Gino D'Acampo.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV