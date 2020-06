Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 7 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 7 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Hansel e Gretel – Cacciatori di streghe, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Jeremy Renner e Gemma Artenton in un action fantasy che riscrive la storia della fiaba dei fratelli Grimm. In questa versione Hansel e Gretel indagano sulle misteriose sparizioni dei bambini di un villaggio.

Film biopic da vedere stasera in TV

The Aviator, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film che ha vinto 5 Oscar e 3 Golden Globe, per la regia di Martin Scorsese, con protagonista Leonardo DiCaprio. Si racconta la vita di Howard Hughes, regista e produttore americano, grande appassionato di aviazione ma soprattutto terribilmente fobico.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Atto di forza, ore 21:15 su Sky Cinema Sci-Fi

Action e fantascienza si uniscono in questo film cult con Arnold Schwarzenegger. Nel 2084 un operaio si rivolge a un’agenzia per farsi impiantare i ricordi di un viaggio su Marte e vivere un’esperienza da sogno. Qualcosa però andrà storto.

Hero, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Spettacolari duelli di arti marziali in un epico kolossal con Jet Li. Pellicola ambientata nella Cina dei sette regni. Un trio di spadaccini assassini intende uccidere il futuro imperatore.

Film comici da vedere stasera in TV

Una vita da gatto, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Kevin Spacey, Jennifer Garner e Christopher Walken in una commedia che vede lo spirito di un cinico uomo d’affari entrare nel corpo di un gatto. Dovrà provare a riconquistare l’affetto dei suoi cari.

L’incredibile viaggio del fachiro, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Avventurosa commedia multietnica. A Parigi Aja è sulle tracce di suo padre. Si addormenta però in un negozio Ikea, all’interno di un armadio, che viene trasportato in Inghilterra, dall’India, con lui dentro.

L’ora legale, ore 21:15 su Sky Cinema per te 1

Ficarra e Picone protagonisti di questa esilarante commedia. Gli elettori di un paesino siciliano decidono di far salire un nuovo sindaco, onesto, forse fin troppo.

Molto incinta, ore 21:13 su Premium Comedy

Dopo un rapporto fugace, un totale scansafatiche e una donna in carriera si ritroveranno a dover gestire una gravidanza e, in seguito, l’arrivo di un piccolo.

Film thriller da vedere stasera in TV

Millennium – Quello che non uccide, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film tratto dalla saga creata da Stieg Larsson. L’hacker Lisbeth Salander diventa il bersaglio di un gruppo criminale, intenzionato a mettere le mani su un prezioso software.

State of Play, ore 21:15 su Sky Cinema per te 2

Russell Crowe, Ben Affleck e Rachel McAdams in un thriller tra politica e giornalismo. Un reporter porta avanti delle indagini sulla morte di una donna. Era l’assistente di un potente deputato.

Film romantici da vedere stasera in TV

Amore, romanticismo e cioccolato, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia romantica ambientata a Bruges. Emma vive in Belgio e ha il cuore spezzato a causa del suo ex. Un giorno però incontra sulla propria strada un affascinante cioccolatiere.

Film biopic da vedere stasera in TV

A mano disarmata, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Claudia Gerini in un film biopic dedicato alla giornalista Federica Angeli. La cronista indaga sulla criminalità organizzata a Ostia, subendo pesanti ripercussioni.

Film sui supereroi da vedere stasera in TV

Batman Begins, ore 21:15 su Premium Cinema

Primo capitolo della trilogia di Christopher Nolan dedicata a Batman. Si raccontano le origini di Bruce Wayne e di come sia diventato il cavaliere oscuro.

Film horror da vedere stasera in TV

The Nun: la vocazione del male, ore 21:14 su Premium Cinema +24

Spin-off di “The Conjuring – Il caso Enfield”. Un prete e una novizia devono far luce sul caso di una giovane suora morta suicida.

Film polizieschi da vedere stasera in TV

Arma letale, ore 21:14 su Premium Energy

Un buddy cop con Mel Gibson e Danny Glover. Un vero e proprio cult. Un poliziotto reduce dal Vietnam e con gravi problemi di depressione, si ritrova al fianco di un maturo poliziotto, forse pronto alla pensione.

Film drammatici da vedere stasera in TV

All’ultimo voto, ore 21:15 su Premium Emotion

Un candidato alla presidenza della Bolivia decide di affidarsi a uno staff americano per riuscire a vincere le prossime elezioni.

I programmi in chiaro

L’allieva, ore 21:25 Rai 1

Su Rai 1 tornano le vicende della giovane specializzanda Alice Allevi, alle prese con il competitivo ambiente dei medici legali.

Che tempo che fa, ore 21:05 Rai 2

Fabio Fazio, insieme a Filippa Lagerback e a Luciana Littizzetto, analizza i principali fatti d'attualità con ospiti in studio o in collegamento.

Un giorno in pretura, ore 21:20 Rai 3

Roberta Petrelluzzi ci accompagna nelle aule dei tribunali italiani per raccontare i processi legati ai fatti di cronaca giudiziaria più significativi dei nostri tempi.

La battaglia di Hacksaw Ridge, ore 21:25 Rete 4

Film del 2016 diretto da Mel Gibson, con Andrew Garfield, Sam Worthington e Vince Vaughn. Racconta la storia vera di Desmond Doss, primo obiettore di coscienza dell'Esercito Statunitense a ricevere la medaglia d'onore.

Live Non è la D’Urso, ore 21:20 Canale 5

Il programma ideato e condotto da Barbara D'Urso che ospiterà personaggi d'eccezione pronti a raccontarsi e a sottoporsi ai commenti del pubblico in studio e a casa.

Una notte da leoni, ore 21:30 Italia 1

Film commedia di Todd Phillips, con Bradley Cooper, Heather Graham, Justin Bartha e Zach Galifianakis. Le divertenti disavventure di quattro amici, in viaggio per festeggiare un addio al celibato.

Non è l’Arena (live), ore 20:35 La7

Il programma di Massimo Giletti che punta i riflettori sui temi e i protagonisti della più stretta attualità politica, sociale e della cronaca.

I delitti del Barlume - Aria di mare, ore 21:30 Canale 8

Regia di Roan Johnson, con Filippo Timi e Lucia Mascino. Nel ridente paesaggio toscano, una nuova avvincente inchiesta travolge i protagonisti del BarLume.

Little Big Italy, ore 21:25 Nove

Il reality di Francesco Panella con protagonisti i ristoratori italiani immigrati all’estero. Oggi la sfida sarà a Miami, tra business, divertimento e street art.

