Un film che senz’altro farà gola ai cuori più golosi di storie dolci è Amore, romanticismo e cioccolato, la commedia diretta da Jonathan Wright in arrivo su Sky Cinema Romance domenica 7 giugno alle ore 21.00.



Racconta la storia della newyorkese Emma, una ragazza che si ritrova improvvisamente con il cuore a pezzi quando il fidanzato la lascia poco prima di un viaggio in Belgio per San Valentino.

Emma deciderà di partire comunque anche se da sola e, una volta arrivata, verrà presentata al famoso cioccolatiere Luc Simon, impegnato a dare vita a nuove creazioni di cioccolato per l’imminente matrimonio. Non un matrimonio qualsiasi ma addirittura il prossimo matrimonio reale belga.



Quando Luc scopre che Emma è molto creativa in cucina, deciderà di coinvolgerla nella competizione e tra i due nascerà anche l'amore. Ma, come in ogni storia d’amore che si rispetti, l’ingrediente che non può mancare all’appello è la gelosia! E infatti la nuova amicizia di Emma con un altro cioccolatiere minaccerà la relazione appena nata, insaporendo al contempo la relazione tra lei e Luc di suspense…



Amate le love story, l’amore in ogni sua declinazione e, dulcis in fundo (letteralmente) il cioccolato? Allora non potete assolutamente perdere il film Amore, romanticismo e cioccolato in onda domenica 7 giugno alle ore 21.00 su Sky Cinema Romance.

Non fa neppure ingrassare ma dà gli stessi effetti di una confezione intera di gelato. Indovinate a che gusto? Cioccolato, ovviamente!