Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 5 giugno

Film d’azione da vedere stasera in TV

Gods of Egypt, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Gerard Butler e Nikolaj Coster-Waldau in un action-fantasy ambientato nell’antico Egitto. Al fine di liberare la propria amata, un giovane coraggioso decide di sfidare Set, dio delle tenebre salito con l’inganno sul trono.

Film comici da vedere stasera in TV

Horror movie, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Leslie Nielsen in una dissacrante parodia dei classici dell’horror. Un gruppo di giovani si imbatte nei mostri più famosi del cinema horror, vivendo una notte delle streghe impossibile da dimenticare.

Victor Victoria, ore 21:14 su Premium Comedy

Film cult ambientato nella Parigi degli anni ’30, con Julie Andrews. Una cantante in miseria, Victoria, finge d’essere un uomo che si traveste da donna. Una commedia degli equivoci da non perdere.

Film fantascientifici da vedere stasera in TV

La guerra dei mondi, ore 21:15 su Sky Cinema Sci-Fi

Steven Spielberg dirige Tom Cruise in un remake di un classico della fantascienza cinematografica. Un operaio tenta in tutti i modi di difendere la propria famiglia durante un’invasione aliena.

Film thriller da vedere stasera in TV

The Reach – Caccia all’uomo, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Michael Douglas in un thriller adrenalinico. Una battuta di caccia si trasforma in un gioco mortale tra una guida e un ricco bracconiere. Il tutto sotto nel deserto del Mojave.

Gone Baby Gone, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Ben Affleck dirige il fratello Casey, insieme con Ed Harris e Morgan Freeman. Due detective privati portano avanti delle indagini sulla scomparsa di una bambina in un quartiere malfamato di Boston.

Lo squalo, ore 21:15 su Sky Cinema per te 2

Film cult di Steven Spielberg, vincitore di tre Oscar e 1 Golden Globe. Un feroce squalo bianco dissemina il panico in una piccola comunità turistica. Avrà così inizio una sfida senza esclusione di colpi tra l’uomo e il predatore più letale dei mari.

Il testimone invisibile, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Riccardo Scamarcio interpreta un ricco uomo di successo, accusato dell’omicidio della propria amante, in un remake di un avvincente noir spagnolo.

Spy Game, ore 21:15 su Premium Energy

Robert Redford interpreta un veterano della CIA che scopre che il suo protetto, interpretato da Brad Pitt, è stato arrestato in Cina. Avrà soltanto 24 ore di tempo per riuscire a salvarlo.

Film romantici da vedere stasera in TV

Un giorno di pioggia a New York, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Woody Allen dirige Elle Fanning, Timothee Chalamet e Selena Gomez. Due giovani fidanzati si ritrovano a Manhattan per un weekend da sogno. Vengono però totalmente travolti dagli imprevisti.

Overboard, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Anna Faris nel remake di una commedia anni ’80. Un ricco playboy perde la memoria e la sua donna delle pulizie è pronta ad approfittarne.

Scrivimi ancora, ore 21:15 su Premium Emotion

Film basato sull’omonimo romanzo di Cecelia Ahern, con protagonista Lily Collins. Un’amicizia può resistere al passare degli anni e alla distanza?

Film fantasy da vedere stasera in TV

Animali fantastici: i crimini di Grindelwald, ore 21:15 su Premium Cinema

Secondo capitolo della saga prequel dedicata al mondo di Harry Potter. Scamander e Silente si alleano contro il mago oscuro Grindelwald, legato indissolubilmente al celebre preside di Hogwarts.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Shrek, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Primo capitolo dell’esilarante e irriverente saga animata. Un orco verde è incaricato di liberare una splendida principessa. Quest’ultima però nasconde un segreto indicibile.

Film biopic da vedere stasera in TV

Ted Bundy – Fascino criminale, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Zac Efron e Lily Collins nel biopic dedicato a uno dei più feroci serial killer d’America. L’affascinante Ted Bundy viene accusato di svariati omicidi efferati. Il suo volto d’angelo aveva illuso sua moglie e generò una netta divisione nell’opinione pubblica.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il campione, ore 21:15 su Sky Cinema per te 1

Pellicola con Stefano Accorsi e Andrea Carpenzano. Il presidente di una squadra di calcio decide di dare un’ultima chance a un giovane fuoriclasse indisciplinato. Gli affianca un particolare insegnante privato.

I programmi in chiaro

Tutti in piedi, ore 21:25 su RAI 1

Regia di F. Dubosc per un film francese del 2018. Jocelyn, misogino ed egoista, si finge disabile per sedurre una donna. Ma quando lei gli presenta la sorella, realmente disabile, tutto cambia per sempre.

Sabbia rosso sangue, ore 21:20 su RAI 2

Film americano del 2016 per la regia di Berger, con H. Ferch e B. Hauer. Simon Kessler è chiamato a indagare sull’omicidio di Jule, una giovane studentessa. Le indagini portano a risvolti senza precedenti.

Notti magiche, ore 21:20 su RAI 3

Film italiano del 2018 per la regia di P. Virzì, con M. Lamantia. Roma, estate del 1990. Sospettati di omicidio, tre sceneggiatori passano una notte in caserma a raccontare la loro verità.

Quarto grado, ore 21:25 su Rete 4

Programma di approfondimento culturale e sociale in cui ospiti e interventi esterni aiutano a farsi un’idea su eventi di cronaca.

Amici speciali, ore 21:36 su Canale 5

Dodici artisti mettono insieme le loro esperienze e la loro voglia di mettersi in gioco per uno show dove la partecipazione e il talento vanno al primo posto.

2 Fast 2 Furious, ore 21:31 su Italia 1

Film del 2003 per la regia di John Singleton, con Paul Walker, Tyrese e Eva Mendes. Sequel di Fast and Furious. Brian, ex poliziotto, ha un amico che è stato in prigione. Come parte dell’accordo con l’FBI, Brian e Roman devono uccidere Verone, signore della droga, per cancellare i loro precedenti.

Propaganda live, ore 21:15 su La7

Puntata 36 di Propaganda Live. Umorismo, musica, ospiti e opinionisti nel programma condotto da Diego Bianchi, per approfondire tematiche dei giorni nostri.

Italia’s got talent – Best of, ore 21:30 su TV8

Episodio due della quarta stagione del best of di Italia’s Got Talent. Una raccolta delle esibizioni più belle del celebre show.

Fratelli di Crozza, ore 21:25 su NOVE

Sesto episodio della settima stagione di Fratelli di Crozza. Maurizio Crozza torna live sul Nove con il suo show. Una satira unica, lo sguardo sempre puntato sull’attualità politica e sociale.

