Addio a Wajid Khan, compositore di Bollywood

L'India piange un'altra delle sue star: dopo Irrfan Khan e Rishi Kapoor, è morto a 42 anni per Coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA) Wajid Khan, uno dei più noti compositori delle musiche dei film di Bollywood. Khan soffriva di un problema ai reni ed è stato stroncato da un infarto dopo essere risultato positivo al Covid-19.

Il musicista Salim Merchant, ha confermat che Khan era stato ricoverato in ospedale pochi giorni fa al Surana Hospital, Chembur, dove le sue condizioni sono peggiorate. “Aveva gravi problemi di salute. Ha avuto un problema ai reni dovuto a un trapianto al rene, poi è arrivata l’infezione. Negli ultimi quattro giorni, dopo che la sua situazione ha iniziato a peggiorare, è rimasto attaccato al respiratore per quattro giorni. L’infezione renale è stata solo l’inizio, poi la situazione è diventata critica”.

Insieme al fratello Said nel 1998 divenne famoso per le canzoni composte per il film della super star Salman Khan 'Pyaar Kiya To Darna Kya', una collaborazione che andò avanti negli anni, con diversi titoli in cartellone.

Tanti gli attori di Bollywood che hanno espresso cordoglio per la morte di Wajid Khan, "sconvolti" dalla notizia, dallo stesso Salman Khan ad Amitabh Bachchan fino a Priyanka Chopra Jones, che ne ha ricordato "la risata, sorrideva sempre".