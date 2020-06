Mio Figlio

Mercoledì 3 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Due



Un’auto sale lungo i tornanti di una strada di montagna.Tutto intorno è grigio. Grigio pietra, grigio asfalto. Poi inizia la neve. Al volante c’è un uomo con il volto tirato. Ha appena saputo dalla ex-moglie che suo figlio, 7 anni, è scomparso mentre partecipava a un campo scuola invernale con alcuni compagni. E ora lui, il padre, vuole ad ogni costo ritrovare il bambino.

Mio figlio, Mon garçon, di Christian Carion, è uno di quei film che mettono in moto il loro meccanismo narrativo a partire da un vuoto, un ‘assenza, una scomparsa

che si apre all’improvviso nel sistema dei personaggi. Funzionano così, per dire, film come Frantic di Polanski, Picnic a Hanging Rock di Peter Weir, anche L’avventura di Michelangelo Antonioni. Cosa fanno gli altri quando qualcuno scompare? Come reagiscono? Come riempiono la voragine che gli si apre dentro?

Il protagonista del film è un geologo – almeno così dice – spesso in viaggio nel mondo. Le sue assenze prolungate sono state una delle cause del divorzio. Un uomo in apparenza silenzioso, ma in realtà è furente anche lui. Forse lo è anche con se stesso.Ma non è un giustiziere o un vendicatore alla Liam Neeson nella trilogia di Taken.Certo, se la prende con il nuovo compagno della moglie, con la polizia, con un cacciatore incontrato per caso nei boschi. Me è e resta prima di tutto un uomo spaesato e ferito, che non si capacita di quel che gli è successo. Tanto che guarda e riguarda in modo quasi compulsivo immagini e video che ritraggono il bambino prima della sua scomparsa. Ed è proprio lì, in un dettaglio in apparenza insignificante, che forse troverà la soluzione del mistero. Occhi tristi e aria imbronciata, l’attore Guillaume Canet si sottopone a un vero e proprio esperimento interpretativo: il film infatti è stato girato in soli 6 giorni, senza un copione prestabilito nei dettagli, con il protagonista all’oscuro della trama e costretto a improvvisare sul set. La frustrazione, il senso di impotenza e la rabbia cieca che riesce a trasmetterci derivano anche, credo, dall’adozione di questo particolare metodo di lavorazione. E poi c’è il paesaggio delle Alpi francesi. Fra boschi e monti impervi,

la natura appare maestosa e lontana, né ospitale né ostile. Semplicemente indifferente alle ambasce degli umani.